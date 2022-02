“Uomini e Donne”, Maria risponde per le rime a Gianni: “Non mi hanno mai trattato così”

“Uomini e Donne”, Maria De Filippi contro l’opinionista Gianni Sperti: i due si sono scontrati in merito ad una questione molto delicata…

A “Uomini e Donne”, la conoscenza tra Alessandro e Pinuccia non si sta evolvendo come i presupposti lasciavano immaginare. I due, che di fatto formano la coppia più anziana del parterre, sono stati più volte al centro studio su invito di Maria De Filippi. Le dinamiche che li hanno visti protagonisti, infatti, non hanno mancato di divertire e di intrattenere i telespettatori del dating show.

Nelle ultime settimane, tuttavia, tra i due la situazione si sarebbe fatta improvvisamente tesa. Alessandro, durante l’appuntamento odierno, ha raccontato alla De Filippi di essere stato maltrattato dalla dama. Quest’ultima, infatti, sarebbe arrivata ad assalirlo verbalmente, a causa di una discussione riguardante i vaccini.

Mentre Gianni Sperti ha tentato di giustificare il comportamento della dama, la De Filippi non è parsa dello stesso avviso. Per la prima volta, la conduttrice non si è trovata d’accordo con l’ex ballerino, e non ha mancato di farglielo notare con una nota di stizza.

“Uomini e Donne”, Maria risponde per le rime a Gianni: c’entrano Pinuccia e Alessandro

Alessandro, invitato al centro studio da Maria, ha confessato alla conduttrice di non essere in buoni rapporti con Pinuccia. I due, infatti, avrebbero avuto una forte discussione a causa dell’argomento “vaccini”. La dama, che non si sarebbe sottoposta alla terza dose nelle giuste tempistiche, avrebbe voluto ugualmente presenziare alla puntata. Quando Alessandro le ha fatto notare che la sua volontà non era realizzabile, Pinuccia sarebbe andata su tutte le furie.

“Non mi ha fatto neanche finire di parlare” – ha spiegato il cavaliere, che durante il colloquio con Maria si è mostrato particolarmente scosso – “Nessuno mi ha mai trattato in questo modo in tutta la mia vita“. Pinuccia, che non avrebbe gradito l’intromissione di Alessandro, lo avrebbe poco carinamente invitato a farsi gli affari propri. Motivo per il quale il cavaliere ha interrotto ogni rapporto con lei.

“Non le ho risposto più al telefono, sono troppo ferito“, ha aggiunto l’uomo, a cui la conduttrice ha fatto recapitare un bicchiere d’acqua. Successivamente, la De Filippi ha pensato di proporre ad Alessandro di chiarire con Pinuccia privatamente, senza la necessità che quest’ultima entrasse in studio. La redazione, tuttavia, ha immediatamente bloccato la proposta di Maria: “vuole parlare davanti a tutti, come ha fatto Alessandro“.

Di fronte alla richiesta della dama, Gianni Sperti ha provato a giustificarne le intenzioni. “Probabilmente vuole chiedere scusa pubblicamente, o comunque chiarire la propria posizione“: questa l’ipotesi del ballerino, che non ha trovato il supporto della presentatrice. “Certe questioni bisognerebbe chiarirle con i diretti interessati, non con il pubblico a casa“, ha detto, lapidaria, la conduttrice, per nulla accondiscendente nei confronti di Pinuccia.

Per la prima volta, Sperti e la De Filippi non si sono trovati d’accordo. Alessandro, che è parso ancora molto scosso per quanto accaduto, ha deciso di non raggiungere Pinuccia fuori dallo studio: “devo aspettare che mi passi, poi chiarirò“.