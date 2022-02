Melissa Satta, meraviglia assoluta: “Boateng cosa ti sei perso” – VIDEO

Melissa Satta regala spettacolo come sempre su Instagram, il video in cui l’ex velina esibisce le sue forme in costume è da urlo

Una leggenda che non smette di strappare applausi a scena aperta. Melissa Satta ha un fascino da sempre iconico per i suoi ammiratori, l’ex velina continua ad accendere i sensi con la sua sensualità.

La splendida bellezza sarda è, tra coloro che sono transitate sul palco del popolare tg satirico, una di quelle rimaste maggiormente negli occhi e nella mente. Non smentendosi nemmeno a diversi anni di distanza. Di strada allora ne ha fatta ed è una delle showgirl più apprezzate d’Italia, oltre che una delle donne più cliccate del web.

Su Instagram, Melissa conta oltre quattro milioni e mezzo di followers. Impossibile del resto resistere al suo fascino, che lascia sempre senza fiato. Questa volta, la Satta esagera e decide di superare se stessa, con un video che lascia attoniti.

Melissa Satta, il ‘nuovo progetto’ in preparazione accende la curiosità e la fantasia: curve incontenibili, è quasi magia

Sullo schermo, immagini meravigliose in costume, che evidenziano il suo fisico semplicemente perfetto. Curve sinuose e avvolgenti, una silhouette slanciata e curve da panico che non possono lasciare indifferenti. Il costume aderentissimo le esalta e manda fuori di testa.

Melissa, che da questa stagione è uno dei volti principali di Sky Sport, contorna il tutto con un annuncio che desta grande curiosità. “Aspetto marzo per questo nuovo progetto”: la sua attesa adesso diventa quella di tutta la rete. Conoscendola, possiamo di certo aspettarci a questo punto grandi cose da lei.

I commenti si scatenano e c’è chi ‘rimprovera’ il suo ex storico, l’ex milanista Kevin-Prince Boateng. “Non sai che cosa ti sei perso”, scrivono. L’approvazione arriva anche dal pubblico femminile: “Dopo questo, posso anche lasciar perdere tutto“.

Pioggia di like davvero scontata per lei, che come sempre ottiene grande successo. Una meraviglia di cui non ci si stanca mai.