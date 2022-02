Accomodatasi sul divano dopo emozioni intense, Ana Mena ne regala un’ultima ancor più straordinaria. Al suo interno la prova estasiante della sua bellezza.

Dopo le sue travolgenti esibizioni al “Festival Di Sanremo“, nella scorsa settimana, la cantate Ana Mena approda nuovamente nella sua cara Spagna per un evento senza precedenti.

A soli dieci giorni dal suo compleanno, e messa nuovamente alla prova da un pubblico scoppiettante, nella notte di San Valentino 2022 appena conclusasi, l’artista ventiquattrenne dimostra di star prendendo sempre più piede nelle classifiche europee. Il brano presentato sul palco dell’Ariston sta scalando vette altissime. E lei regalerà, in queste ore, ai suoi fan la sorpresa più grande.

“Ti sento forte” Ana Mena mozzafiato si sdraia nel corpetto, la sorpresa notturna è ipnotica

Attenzione, scrive Ana Mena. O meglio: “Spoiler alert!” Dopo una nottata particolarmente intensa si stende sul divano mostrandosi soddisfatta. I suoi fan in rete sono entusiasti ed ipnotizzati dalla sua presenza. Ana, difatti, è stata una delle protagoniste più attese della scorsa serata. L’evento a cui l’artista canora ha partecipato, con la sua ormai virale “Duecentomila Ore”, si è tenuta in diretta dal Teatro Coliseum di Madrid. Ed è stata promossa, nella sua interezza, da “Cadena Dial Oficial“.

“Ti sento forte“, risuona al contempo su Instagram il parere dei suoi ascoltatori. Il look della cantante spagnola dimostrerà di vincere assieme alla sua performance. Ana ha indossato per l’occasione un corpetto bianco con scollatura a forma di cuore. Ma, non solo.

“Hermosa“, proprio come la sua aurea. Ad accostarsi alla scelta in total white per la parte superiore dell’outfit, in richiamo con la sua bionda chioma, vi sarà anche quella di portare per un bellissimo jeans morbido a vita bassa.

Un vero successo, dunque, per l’esibizione quanto per le perle di stile rivelate alla moltitudine dei suoi ascoltatori. La notte è finita, ma le emozioni sono ancora palpabili. Le storie della cantante raccontano nei dettagli, e da diverse prospettive, i punti salienti della serata. E i volti di un pubblico, senza età, che resta estasiato dalla sua inebriante bellezza.