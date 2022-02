“Cantante per piazze”: Suor Cristina, la nuova vita dopo “The Voice” e il giudizio che l’ha segnata

Suor Cristina, vi ricordate la simpaticissima religiosa che vinse nel 2014 “The Voice of Italy”? La sua voce stregò il mondo intero, tuttavia ha subito un giudizio clamoroso da parte di un esperto autorevole

Vi ricordate la dolcissima Suor Cristina? La religiosa dell’ordine dell’Orsoline fece molto scalpore nel 2014 quando decise di partecipare a un talent televisivo, “The Voice of Italy”, arrivando in prima posizione.

Giudici della competizione canora all’epoca furono la compianta e divina Raffaella Carrà, il rocker Piero Pelù e l’esubrante rapper J Ax (nella cui squadra poi Suor Cristina scelse di entrare a far parte). Si presentò cantando il brano “No One” di Alicia Keys. Il video dell’esibizione “al buio” dell’interprete con la reazione stupefatta dei tre mostri sacri della musica italiana alla scoperta che si trattasse di una giovane suora è ancora tra i più celebri della rete; nel 2014 fu il quarto più visto a livello globale.

Suor Cristina: che fine ha fatto? Un giudizio arrivò al suo indirizzo

Suor Cristina ha preso i voti perpetui nel 2019, tuttavia capita di rivederla piacevolmente sul piccolo schermo dove porta sempre tanta allegria e semplicità. Nell’arco degli ultimi due anni l’abbiamo potuta vedere nelle vesti di concorrente di seguitissimi programmi come “Ballando con le stelle” (Rai 1), “Name That Tune – Indovina la canzone” (TV8) e “Guess My Age – Indovina l’età” (TV8).

Non ha mai abbandonato il suo primo amore, la musica. Fino ad oggi ha all’attivo ben due album. Il primo porta il suo nome, “Suor Cristina”, rilasciato nel 2014; il successivo, “Felice”, risale a quattro anni dopo (2018).

Al tempo della sua prima apparizione televisiva a “The Voice of Italy” subì un giudizio da parte di un personaggio celebre, esperto in campo musicale. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, cantautore e paroliere d’indubbio talento.

Durante una puntata di “Chiambretti Supermarket” in cui ricopriva il ruolo di spalla del presentatore Piero Chiambretti, disse di Suor Cristina: “Se chiudo gli occhi ascolto una grande voce e una brava cantante da piazza. Se apro gli occhi, vedo una suora affascinante. Suor Cristina può piacere o non piacere, sicuramente crea curiosità. Forse troppa curiosità. Io non so chi potrebbe andare a comprare un disco di Suor Cristina”.

Ritroveremo presto Cristiano Malgioglio in un ruolo prestigioso, come l’anno scorso commenterà su Rai 1 l’Eurovision Song Contest insieme a Gabriele Corsi. La serata sarà presentata per il pubblico internazionale da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.