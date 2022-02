Una donna di 48 anni è morta questa mattina a Bollate, in provincia di Milano, dopo essere stata investita da un treno in corsa sui binari nei pressi della stazione ferroviaria.

Lanciato l’allarme, sul luogo dell’investimento sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, ma per la 48enne era ormai troppo tardi. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato tutte le indagini del caso per chiarire se si sia trattato di un gesto estremo da parte della vittima o di un incidente.

L’investimento, riportano alcune testate locali e la redazione de Il Giorno, è avvenuto intorno alle 10 sui binari vicino la stazione di Bollate Centro, all’altezza di largo Federico Fellini. Dopo la segnalazione, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza ed i vigili del fuoco. Una volta arrivati, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria del comune in provincia di Milano. La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, come comunicato dall’azienda Trenord, riportano i colleghi de Il Giorno, i treni lungo la linea interessata potrebbero subire ritardi e possibili cancellazioni.