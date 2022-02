Incidente stradale durante lo stage di lavoro: morto ragazzo di soli 16 anni

Aveva solo 16 anni il ragazzo morto nella mattinata di ieri a Serra De’ Conti, in provincia di Ancona, in un incidente stradale durante lo stage di lavoro.

Nella mattinata di ieri, un ragazzo di soli 16 anni è morto in un tragico incidente stradale verificatosi a Serra De’ Conti, in provincia di Ancona. Il giovane, che stava svolgendo uno stage presso un’azienda di termo idraulica, era a bordo di un furgone, condotta da un 37enne.

Per cause ancora da accertare, il mezzo ha sbandato ed è finito contro un albero. Un impatto devastante che ha fatto sbalzare il conducente fuori dall’abitacolo. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 16enne, mentre l’uomo alla guida del furgone è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Ancona, incidente stradale durante lo stage di lavoro: morto un ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è deceduto ieri mattina, lunedì 14 febbraio, a Serra De’ Conti, in provincia di Ancona. Si chiamava Giuseppe Lenoci ed era uno del centro di formazione professionale Artigianelli di Fermo che stava svolgendo uno stage presso un’azienda di termo idraulica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente tra moto e monopattino: tragico bilancio

Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, Giuseppe era a bordo di un furgone della ditta, condotto da un operaio di 37 anni che, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo schiantatosi contro un albero al bordo della carreggiata, in via Fornace.

Sul posto, pochi minuti dopo, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Per il 16enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Il 37enne, sbalzato fuori dall’abitacolo, è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale Torrette di Ancona, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragico incidente, si schianta contro un cartellone pubblicitario: morto 41enne

Oltre ai soccorritori sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri che ora si stanno occupando delle indagini per determinare le cause e la dinamica del drammatico sinistro.

La tragedia ha gettato nello sconforto la comunità di Monte Urano (Fermo), dove la vittima viveva con la famiglia. Giuseppe era molto conosciuto in paese, riporta Il Resto del Carlino, perché vestiva la maglia degli allievi della Monte Urano Campiglione, società calcistica che milita in terza categoria, e più volte era stato aggregato alla prima squadra.