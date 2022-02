Il Volo, arriva la stoccata tremenda: il destino per loro è già scritto? La notizia che nessuno si aspettava: “Non ce la fanno….”

Parole pesanti arrivano per Il Volo. I tre tenori attaccati da un grande nome. I fan però non ci stanno

Il Volo è pronto a tornare a cantare dal vivo sui principali palchi italiani. Il loro tour 2020 era stato posticipato a causa della pandemia e da giugno in poi si ripartirà per vivere insieme tante belle emozioni. Proprio ieri da parte dei tre tenori è arrivata però la precisazione su alcune date. Ci saranno, infatti, dei cambiamenti per alcune delle città più importanti in Italia.

Milano, Torino e Roma vedranno posticipati i concerti de Il Volo. Da ottobre si slitta a dicembre per un rinvio inevitabile. “Come potrete immaginare, questi spostamenti sono dovuti a motivi organizzativi legati al rinvio del tour internazionale a causa Covid”, hanno spiegato Ignazio, Piero e Gianluca sui social. E mentre loro sono in fibrillazione per il ritorno sui palchi arriva una stoccata tremenda.

Il Volo, per loro la critica più aspra: ecco da chi

#GfVip ma secondo voi Il Volo risponderanno a Katia Ricciarelli? Avete sentito ieri sera cosa ha detto? Che hanno iniziato troppo presto, che alla loro età hanno solo rovinato le loro corde musicali — Audrey (@eloe) February 3, 2022

I ragazzi de Il Volo sono amatissimi in tutto il mondo. Sono anni ormai che i giovani hanno conquistato il cuore di mezzo mondo ed il sold out dei concerti lo dimostra appieno. Come sempre però ci sono delle eccezioni. Per loro, infatti, è arrivata una stoccata tremenda da parte di un volto iconico della lirica.

Un grande nome li ha completamente massacrati spiegando che nessuno dei tre artisti può definirsi un tenore. Sono troppo giovani per definirsi tali con una carriera che è solo all’inizio. Di chi parliamo? Di Katia Ricciarelli che dal salotto della casa del “Grande Fratello Vip” ci è andata giù pesante su Il Volo.

L’ex moglie di Pippo Baudo è andata anche oltre parlando di danni alle corde vocali nel momento in cui si inizia una carriera lirica precoce alludendo proprio al percorso fatto da Ignazio, Piero e Gianluca. Ecco perché secondo la soprano la loro carriera, iniziata troppo presto e senza esperienza, sia destinata a finire quanto prima.

Inutile dire che al sentire queste parole il web si è scatenato contro la concorrente del “GF Vip” prendendo le difese dei giovani. “Il gruppo dei tre tenori dovrebbe querelare per diffamazione la Vipera Ricciarelli, come ha fatto la Pausini nella scorsa edizione con la D’Eusanio. Non può continuare a ripetere tutte le caz***e che le passano per la testa” ha chiosato uno dei tanti fino a chi ha chiedo anche la squalifica.