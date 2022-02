“Uomini e Donne”: l’ex tronista torna su Instagram e comunica a tutti quello che nessuno avrebbe mai voluto sentire

“Uomini e Donne”, il programma di Maria De Filippi, è uno dei più longevi della televisione italiana. Amatissimo da un pubblico trasversale, ha reso famosi tanti volti. Dai corteggiatori ai tronisti, molti di loro oggi sono dei personaggi seguiti, soprattutto sui social.

C’è chi ha trovato davvero l’amore nel dating show come Rosa Perrotta e chi, invece, dopo tanto tempo di permanenza non ha trovato l’anima gemella. E poi ancora ci sono volti che si sono ecclissati e chi ad intermittenza fa sentire la propria voce.

Oggi a distanza di molto tempo, si sente la voce di una ex tronista che ha annunciato sui social il ritorno del tumore, proprio lei che aveva vinto la sua battaglia e aveva ricominciato a vivere. Adesso però l’incubo si è ripresentato.

“Uomini e Donne”, la tronista ed il messaggio più triste

Era stata una delle troniste più amate di “Uomini e Donne” ma proprio lei aveva abbandonato il programma per frequentare un ragazzo che aveva conosciuto al di fuori. Parliamo di Angela Artosin che si era seduta sul trono insieme a Serena Enardu contendendosi in prima battuta Giovanni Conversano, il corteggiatore più in voga dell’epoca.

Era parecchio tempo che Angela non si faceva sentire sui social e solo ieri è tornata per dare la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. “Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle prime due volte” ha scritto l’ex tronista su Instagram. Adesso le aspettano altri interventi e cure, è questo il vero motivo per cui è sparita. “La vita mi sta massacrando di sfighe. Scrivo a voi e piango .. essere forti stavolta è dura”.

Le sue parole non lasciano dubbi. Angela è chiamata ad affrontare una nuova e sempre più difficile sfida ma di certo non si arrenderà. Lo deve ai suoi due angeli, i piccoli avuti da Simone Ferroli, l’uomo che ha conosciuto fuori dal programma della De Filippi e che le ha regalo le gioie della sua vita.

Da quello che scrive però, questa volta è sola. Molto probabilmente il suo compagno non è più al suo fianco. Angela aveva scoperto di essere affetta da una forma rarissima di carcinoma quando aspettava il suo primo bambino.

Una situazione delicata e difficile che lei ha affrontato con grinta e determinazione e ha vinto. Evidentemente quello era solo un primo capitolo. Adesso tocca vincere il secondo che richiede ancora più forza.