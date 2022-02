Ai “Soliti Ignoti”, Amadeus ha assistito ad un siparietto che lo ha lasciato a bocca aperta: le parole che non ti aspetti arrivano proprio da lui

Ai “Soliti Ignoti”, nella puntata di oggi, è toccato ad Emanuela Aureli darsi da fare per racimolare una somma da devolvere in beneficenza. L’imitatrice, fin dalle battute iniziali, non è parsa perfettamente a proprio agio all’interno dello studio. Più volte, infatti, la comica ha cercato lo sguardo e la complicità di Amadeus, al fine di estorcere qualche informazione al conduttore.

Non sono mancate, ovviamente, le battute esilaranti da parte dell’Aureli, che hanno scatenato le risate incontrollabili del presentatore; quest’ultimo, infatti, si presta spesso e ben volentieri a siparietti simili. Anche gli ignoti, dal canto loro, si lasciano coinvolgere con grande trasporto in questo genere di scenette.

Di fronte agli indizi, tuttavia, lo scherzo si arresta e la situazione, solitamente, si fa tutto d’un tratto seria. Non è andata così nella puntata di questa sera, soprattutto a causa dell’ignoto numero 2: il suo indizio, infatti, ha rivelato qualcosa di davvero inaspettato e travolgente.

Amadeus non trattiene lo sgomento: “Mi ha fatto l’occhiolino ed era lei…”. Il racconto è sconvolgente

L’arrivo dell’ignoto numero 2 ha portato scompiglio nello studio dei “Soliti Ignoti”. Emanuela Aureli, concorrente di questa sera, ha chiesto un indizio al giovane Luca, proveniente dalla provincia di Ancona. Sia la concorrente che il conduttore Amadeus, tuttavia, non si aspettavano quello che, di lì a poco, Luca avrebbe confessato.

“Una volta, mentre mi trovavo in vacanza, ho incontrato al supermercato una donna identica ad Ornella Vanoni“: così cominciava il primo indizio dell’identità numero 2. Il concorrente marchigiano, tenendo sulle spine i presenti, ha ammesso di aver provato una forte emozione di fronte a quella donna incontrata per caso.

Curiosissimo e desideroso di andare in fondo alla questione – dato che la presunta cantante indossava gli occhiali -, il partecipante le si è avvicinato e le ha domandato se fosse proprio Ornella Vanoni. Amadeus, incredulo di fronte al racconto di Luca, ha sgranato gli occhi dopo aver udito la risposta.

“Ha abbassato gli occhiali e mi ha fatto l’occhiolino… dunque era lei!“: questo il responso di Luca, che ha lasciato a bocca aperta il padrone di casa, così come il pubblico presente in studio. “Certo che era lei” – gli ha fatto eco Amadeus – “Che fortuna averla incontrata in questo modo“.

Ai “Soliti Ignoti”, senza ombra di dubbio, non si era mai verificata una scena simile. Il conduttore, che raramente rimane senza parole a causa dei concorrenti, si è lasciato letteralmente ipnotizzare dal racconto dell’ignoto numero 2.