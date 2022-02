“Belen Rodriguez è stata tradita con un uomo”: le dichiarazioni scottanti sul suo ex

Dopo tanti anni, svelati i motivi della rottura fra la showgirl argentina e il re dei paparazzi. C’entra un terzo incomodo. Tutta la verità.

Belen Rodriguez è da sempre al centro del gossip per le sue relazioni tormentate che hanno acceso la curiosità di molti.

Fabrizio Corona ne è il re. Ex paparazzo che ha creato dinamiche e messo al centro dell’attenzione mediatica anche la sua vita privata.

Quest’ultimo fu sposato con Nina Moric dalla quale ebbe il suo unico figlio Carlos, successivamente ha avuto un’intensa storia d’amore con la bellissima showgirl argentina.

Il loro amore ebbe fine nel 2012 quando Belen incontrò Stefano De Martino con il quale si sposò e diede alla luce il piccolo Santiago.

Ma non sembrerebbe essere tutto qui, c’è dell’altro che neanche il re del gossip ha voluto rendere pubblico.

L’uomo che divise Belen e Fabrizio Corona

Fabrizio Corona avrebbe incontrato un uomo che gli ha fatto perdere la testa e l’ha allontanato da Belen. Si tratta del chirurgo estetico Giacomo Urtis che incontrò in aeroporto e con il quale intraprese una relazione. Non è chiaro se questo fu il vero motivo della rottura con Belen, certo è che i tempi coincidono e in passato la soubrette Sara Tommasi, che conosceva bene Corona, aveva svelato: “Belen ha lasciato Fabrizio perché lui aveva un amico molto particolare…”.

Essendo venuti a conoscenza dei fatti, attraverso il racconto di Urtis all’interno della casa del ”Grande Fratello Vip”, queste parole hanno rivelato un significato ben preciso.

A lasciar intendere della bisessualità di Fabrizio Corona, era stato già Lele Mora, il manager del paparazzo che, in un’ospitata da Massimo Giletti, aveva parlato del loro rapporto particolare.

Belen Rodriguez non si è espressa su quanto accaduto. Nonostante finora si fosse sempre creduto che lei avesse tradito Corona con De Martino ora si insinua il dubbio: è stata lei, in realtà, ad essere stata tradita dall’ex re dei paparazzi, con un uomo?