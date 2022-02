A “Detto Fatto” il clima si è fatto romantico: la puntata dedicata a San Valentino ha sciolto i fan, stupiti per un appello di Bianca Guaccero.

Dolcezza e romanticismo. “Detto Fatto” ha dato il via alla settimana con un tocco di tenerezza, facendo battere i cuori in occasione di San Valentino. Per intrattenere il pubblico nella festa degli innamorati, in onda una serie di contenuti e ospiti a tema.

In onda dal 2013, per un totale di 1522 puntate, a partire dal 2018 a prendere il posto della sua storica conduttrice, Caterina Balivo, è stata Bianca Guaccero.

La presentatrice, 41 anni, da allora fin a oggi, puntata dopo puntata tiene incollati gli spettatori agli schermi con il suo talento e la sua bellezza. A fare da filo conduttore tutorial di ogni tipo, dalla moda, alla cucina nonché innumerevoli idee proposte.

Bianca Guaccero sorprende tutti: l’appello inaspettato

Emozioni travolgenti negli studi di “Detto Fatto” in occasione di San Valentino. Tra dediche d’amore e racconti di storie importanti, il pubblico si è emozionato nel profondo. Tra i focus è stata approfondita la toccante storia di Orietta Berti e il suo Osvaldo, sposati dal 1967 con cui ha condiviso tutta la vita, tra alti e bassi: di seguito poi il collegamento della cantante da casa.

A stupire soprattutto, in apertura del format ,l’appello inaspettato di Bianca nel momento dei messaggi: “Se volete mandare qualcosa anche a me e Jonathan gli unici single della cricca”, le parole di Bianca che hanno sorpreso il pubblico.

La conduttrice è accomunata al collega dalla mancanza di amore nella sua vita. In passato è stata legata all’ex calciatore Nicola Ventola e oggi si dice single.

“Non sentitevi incompleti. Se deve accadere accadrà”, la precisazione di Jonathan preoccupato che gli spettatori single si possano sentire tristi in questa festa dell’amore. Bianca nonostante tutto sembra molto radiosa e felice. A farle da compagno un vestito mozzafiato sul verde impreziosito da una stampa in cui sono ritratti degli angeli.