Melissa Satta cambia look e stupisce i fan con un outfit strepitoso: cosa ha sfoggiato per l’ultima puntata del suo programma? Tutti i dettagli

Melissa Satta è una delle conduttrici di Sky Sport che dopo un periodo di pausa è tornata più attiva che mai a condividere con il pubblico il proprio lavoro.

Seguita da quattro milioni e mezzo di follower, l’ex velina di “Striscia la notizia” non perde occasione di pubblicare scatti mozzafiato che diventano immediatamente virali. Sia del tempo libero che di lavoro, la Satta sa come attirare l’attenzione del web.

Melissa Satta, il cambio look e l’outfit da urlo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Che la frangia sia il trend del 2022 è ormai assodato, la maggior parte di vip stanno seguendo la moda e su Instagram spuntano foto che testimoniano questo cambiamento di look.

Tra le tante c’è anche Melissa Satta, la showgirl e conduttrice di Sky Sport che proprio in questi giorni ha sfoggiato degli scatti unici.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“GF Vip”, arriva l’inaspettata dedica di Alex Belli a poche ore dal suo rientro in casa

Dopo la puntata di domenica 13 febbraio, la diretta interessata ha pubblicato delle foto dove si è mostrata con un outfit mozzafiato. Elegante, solare, accattivante e di classe, l’ex velina di “Striscia la notizia” ha indossato una tuta gessata con un paio di scarpe in contrasto. I capelli sono sciolti e ondulati, il trucco è semplice.

“Sei una bomba” qualcuno ha scritto sotto al post e poi ancora “Tanta tanta roba”, qualcun altro ha aggiunto: “Il nuovo look? Sei un incanto”. Il sorriso e lo sguardo seducente non mancano mai. La showgirl ancora una volta ha fatto centro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Tomaso Trussardi, volano gli stracci con Michelle: spuntano le cifre da versare. Spaventose

Nonostante la miriade di commenti positivi sulla Satta, c’è chi non ha perso occasione di criticare la scelta della frangia, affermando: “Siete tutte uguali, non potete distinguervi?”. Infatti, anche altre donne dello spettacolo come Cecilia e Belen Rodriguez hanno optato per un cambio di look.