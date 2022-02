Nella puntata di questa sera del “Grande Fratello Vip” tornerà nella casa uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. Come reagiranno i concorrenti? Nel frattempo arriva l’inaspettata dedica a poche ore dalla sua entrata

Tra i protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto parlare di sé dentro e fuori la casa più spiata d’Italia e Alfonso Signorini sembra non avere nessuna intenzione di metterlo da parte. Nel corso della puntata di questa sera, lunedì 14 febbraio, Alex Belli farà il suo ritorno all’interno del reality per chiarire una volta per tutte la sua posizione. Come reagiranno la moglie, Delia Duran, e “l’amica speciale” Soleil Stasi?

Un triangolo amoroso rimasto al centro delle dinamiche del reality per mesi, anche dopo l’uscita dell’attore e l’entrata della moglie che si è guadagnata un posto nella finalissima a poche settimane dall’inizio della sua partecipazione. Dopo aver accettato di restarsene alcuni giorni in quarantena, Alex Belli farà il suo ritorno in casa dove potrebbe rimanere -stando ad alcune indiscrezioni- per diversi giorni.

La dedica di Alex Belli nel giorno di San Valentino: l’attore sembra avere le idee chiare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @insostituibile_deliaduran

Sebbene in molti sospettino che si tratti di una storia ben scritta a tavolino, la “soap opera” che ha visto protagonista Alex Belli, Delia Duran e Soleil Stasi, potrebbe giungere a una conclusione. Le due concorrenti, dopo settimane di accuse reciproche -in seguito al legame creatosi tra l’influencer e l’attore- sembrano aver trovato un proprio equilibrio ed essere persino diventate quasi amiche.

Una pace destinata a durare? L’ingresso nella casa di Alex Belli voluto dagli autori servirà per mettere apparentemente un punto a questo triangolo, con la scelta finale dell’attore. L’ultima storia Instagram condivisa da quest’ultimo sembra tuttavia non lasciare alcun dubbio, l’attore pare avere le idee piuttosto chiare.

In occasione di San Valentino ha voluto dedicare parole d’amore alla moglie Delia Duran, condividendo un video che li ritrae complici prima dell’inizio del reality. “Pentimento, perdono, comprensione…amore indissolubile“, scrive. “Non c’è amore senza perdono, non esiste perdono senza amore“, con queste parole ha voluto augurarle una buona festa degli innamorati.

Questa sera avrà l’occasione di rinnovare gli auguri alla sua amata, che tuttavia solo alcune settimane fa affermò di essersi presa una pausa dal marito. Cosa accadrà nel capitolo “finale” di questa storia?