Il Volo, l’annuncio di Gianluca Ginoble insieme alla foto fa il giro del web. Un mare di affetto arriva per lui da tutti

Si preannuncia un anno di emozioni e di riscatto per i ragazzi de Il Volo. I tre tenori italiani famosi in tutto il mondo nel 2020 hanno dovuto sospendere, come è stato per molti altri artisti, il loro tour. A partire da giugno torneranno però a calcare i palchi più importanti d’Italia e non solo. Porteranno in scena il loro talento e facendo di nuovo emozionare con le loro canzoni e con le loro voci, che fin da piccolini, hanno conquistato il pubblico di mezza Europa.

Oggi Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sono degli uomini ma continuano a volersi bene come il primo giorno e ad attirare il pubblico che li segue sempre assiduamente. Grazie ai social le novità e le curiosità arrivano dritte ai fan e questa volta è stato Gianluca Ginoble a far emozionare tutti. Il lieto evento e la foto hanno fatto il giro del web.

Il Volo. Gianluca Ginoble e la FOTO che dice tutto

Il più giovane de Il Volo spegne le sue candeline ed una marea di auguri ed affetto arriva dai social per lui. Gianluca Ginoble, classe 1995, nato sotto il segno dell’Acquario, ha festeggiato qualche giorno fa il suo compleanno e lo ha ricordato a tutti con una dolce foto sul suo profilo Instagram.

27 anni ed il viso di un ragazzo felice e soddisfatto davanti ad un piccolo dolce con una sola candelina. Gianluca si mostra da solo nella foto ma di certo la sua festa l’ha trascorsa insieme ad i suoi cari, tra i quali la sua fidanzata Eleonora Venturini Storaro, nipote del famoso direttore della fotografia Vittorio Storaro. Proprio il cantante aveva detto qualche mese fa a “Verissimo” di non essere più single, poi la primissima foto pubblica insieme alla sua lei su Instagram ed il Capodanno fianco a fianco.

Gianluca per il suo compleanno ha scelto una foto molto easy con felpa blu, testa poggiata alla mano e sorriso spensierato. Per lui tantissimi auguri anche da parte di personaggi famosi, colleghi come Alessandra Amoroso e non solo, come Elisabetta Gregoraci.

E tra i tanti auguri c’è chi sottolinea che lui, da sempre il sex symbol del trio, sia più bello con la barba e per questo gli chiedono di farsela ricrescere quanto prima. Ginoble ascolterà il consiglio?