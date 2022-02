Il Volo, il lieto annuncio che fa impazzire la folla: UFFICIALE la data che tutti aspettavano

Il ‘trio’ canoro de ‘Il Volo’ ha spiazzato tutti e ha lanciato via social il messaggio che tutti i fan aspettavano da tempo: di cosa si tratta.

Il successo inarrestabile del trio canoro più apprezzato sul piccolo schermo non si arresta di certo nel giorno degli innamorati.

Se ‘San Valentino’ è un giorno speciale per le coppie, non lo è da meno per i lieti annunci a cui i tre giovani artisti de Il Volo sono ormai abituati. Nelle ultime settimane è parso che i tre tenori, degni eredi degli artisti dell’epoca ‘verde’ abbiano subito un netto calo.

La notizia dell’ulteriore slittamento del tour in giro per l’Italia, tra Milano, Torino e Roma sembrava aver gettato fumo negli occhi di Boschetto e compagni. La pandemia in corso ha cercato a più riprese di limitare le operazioni di consacrazione davanti agli spalti gremiti di appassionati della musica.

Ora però che la situazione pare abbia preso la giusta piega in direzione della fine di ogni incubo, arriva in anteprima, il più atteso e lieto annuncio

Il Volo, i dettagli dell’annuncio condiviso con i fan su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Trascinati dall’entusiasmo dei giorni migliori, il trio de “Il Volo” ha deciso di dare un calcio definitivo alla pandemia e rilanciarsi in grande stile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Ambra Angiolini apre il suo cuore ai fan: “Ce lo dobbiamo e ce lo meritiamo…” – FOTO

I tre tenori, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno fatto perno sull’entusiasmo alle stelle e l’unione del gruppo per annunciare a tutti le prossime tappe di un percorso professionale senza rivali.

“Siamo felici di annunciarvi che i biglietti per la data di Barcellona del 15 maggio 2022 sono disponibili!”.

Questo è lo slogan con annessa data che campeggia sulla pagina Instagram a loro dedicata, presa d’assalto nelle ultime ore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Un Posto al Sole”, storico personaggio torna nella soap napoletana. Chi rivedremo a Palazzo Palladini

I fan presi dall’enorme curiosità dell’evento in programma hanno invaso la sezione dedicata alle ‘Stories‘ del profilo de “Il Volo” per analizzare i dettagli e scoprire tutte le informazioni idonee per la partecipazione al grande evento.