Costanza Caracciolo, “profumo di libertà” per l’ex velina – FOTO

Costanza Caracciolo si mostra su Instagram in tutto il suo splendore in quella che è stat una domenica di felicità e libertà

Costanza Caracciolo, l’ex velina moglie del grande bomber Christian Vieri, ha pubblicato una foto su Instagram per tutti i suoi fan. Una domenica all’insegna della felicità e della libertà da tutti gli impegni lavorativi.

Una domenica libera dagli impegni lavorativi e trascorsa finalmente in libertà insieme ai suoi affetti più cari. Costanza Caracciolo condivide questo momento di spensieratezza e felciità con tutti i suoi followers, pubblicando una foto su Instagram.

Costanza Caracciolo si gode la libertà con la famiglia

Costanza Caracciolo si mostra su Instagram così come è nella vita di tutti i giorni. Semplice ma sempre bellissima. I fan impazziscono per lei e si lasciano andare a tantissimi commenti di ammirazione e a tanti complimenti. La sua bellezza toglie sempre il fiato, anche quando si mostra in tenuta semplice e sportiva, senza abiti succinti e vistosi. Costanza Caracciolo è stata una delle veline più seguite e più amate di sempre.

La sua storia d’amore con il grande Bobo Vieri ai tempi era stato un vero e proprio scoop. Chi non credeva che l’amore tra i due potesse durare, ha dovuto ricredersi. Dopo una lunga amicizia, tra i due è scoppiato un amore enorme che li ha portati a convolare a nozze ed è stato poi suggellato dall’arrivo delle loro due splendide bimbe, Stella ed Isabel.

I due sono più innamorati che mai e vivono felici la loro vita in una splendida casa a Miami beach, dove hanno scelto come loro nido d’amore una casa con vista mozzafiato sull’oceano.