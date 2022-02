“Sei tu la regina” Beyoncé dalle forme strepitose: i fan in estasi – FOTO

Accattivante, seducente, unica, quali altri aggettivi per descrivere Beyoncé, icona di stile e regina del pop?

E’ da tutti considerata una star, la regina del pop è conosciuta da tutto il mondo per il suo stile, la sua bellezza e la sua musica irresistibile. Stiamo parlando di Beyoncé, l’unica e inimitabile.

Non solo talentuosa, ma anche originale sotto ogni punto di vista. L’artista statunitense ama il lusso, gli accessori e gli accostamenti più stravaganti che la rendono irresistibile. Molto attiva sui social, è seguita da più di duecento milioni di follower provenienti da tutto il mondo.

Beyoncé, le forme strabordano e la bellezza supera ogni aspettativa – FOTO

L’ultimo post è già diventato virale, si tratta di un insieme di foto dove la cantante mostra tutte le sue forme prorompenti. Indossa un paio di short di jeans e delle calze nere che vanno a coprire le cosce, un top di pizzo dello stesso colore e una giacca beige.

I capelli ondulati le scendono lungo la schiena e gli occhiali da sole le coprono gli occhi. Le labbra carnose non passano inosservate, così come il tacco a spillo aperto.

Un dettaglio che salta all’occhio è la collana al collo di Swarovski e i grandi orecchini dello stesso tipo. Impossibile non notarli!

“Sei tu la regina” ha scritto qualcuno sotto al post e poi ancora “Il tuo stile è unico”. Qualcun altro ha aggiunto: “Sei la più bella del mondo”.

Ancora una volta la star statunitense ha fatto colpo ed ha lasciato il segno, passano gli anni ma Beyoncé resta unica. Di una bellezza fuori dal comune, i fan la supportano e sostengono in ogni situazione e sono già pronti a scoprire un nuovo look che non tarderà ad arrivare. Il suo profilo Instagram è un concentrato di eleganza, seduzione e sensualità.