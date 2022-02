Sara Croce e il SELFIE ipnotico che incanta il web: “Non vediamo l’ora di…”

Sara Croce e il post straripante che non lascia spazio all’immaginazione. I fan tendono la mano alla ‘Bonas’ e la riempiono di elogi.

Nel giorno degli innamorati e dei festeggiamenti di San Valentino, ecco Sara Croce uscire allo scoperto alla sua maniera.

La ‘Bonas‘ preferita del noto showman di Canale 5, Paolo Bonolis ha raggiunto l’apice del successo grazie alla pubblicazione di una foto via web che sta facendo già il giro di condivisioni tra gli appassionati d’amore e bellezza.

L’ex quarta classificata di ‘Miss Italia‘ si è saputa ritagliare un posto importante nel cuore di ciascuno dei fan e non poteva essere altrimenti considerate le sue qualità da modella navigata. Un fisico slanciato e longilineo è l’antipasto’ di un successo, destinato a registrare numeri importanti in futuro.

In occasione del 14 Febbraio, la Croce accantona le dediche al suo amato e immortala un momento speciale che rimarrà impresso nella mente dei fan per lungo tempo

Sara Croce, il selfie accecante nel giorno degli innamorati: dove è finito il fidanzato?

In occasione del San Valentino e di una ripresa a tutti gli effetti di una vita martoriata dal ‘nemico’ pandemico, Sara Croce si è resa protagonista in un ‘fuori onda’ davvero speciale.

In attesa della prossima diretta ad ‘Avanti Un Altro‘, l’ex Miss Italia ha sorpreso davvero tutti. L’assenza fisica del suo Gianmarco Fiory suona quasi strano considerato l’affiatamento della coppia.

Probabilmente Sara si farà trovare pronta per l’appuntamento serale e una cena a lumi di candele verso l’orario di punta.

Alle prime luci del mattino, invece, i fari sono puntati in direzione di un ‘quartetto‘ ad alta temperatura con la collega Camilla Caimi e l’attrice Gio Castle con accanto un’altra celebre conoscenza dello spettacolo.

E’ evidente come per Sara non esista solamente l’amore tra fidanzati. Il concetto si estende anche all’amicizia, un dono speciale che lei riesce a coltivare al meglio delle possibilità, appena possibile.

Il selfie incandescente ed ipnotico mette i fan nelle condizioni di sognare ad occhi aperti di fronte ad un concentrato di fascino e naturalezza femminile che fa innamorare coniugati e non.