“Il VIDEO di cui avevamo bisogno” Federica Pellegrini apre le porte di casa e succede qualcosa di incredibile

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini apre le porte di casa e succede qualcosa di incredibile. Il video stupisce il web.

Federica Pellegrini, la splendida nuotatrice ancora una volta protagonista del web per un video a dir poco esilarante. L’atleta coinvolta di recente nelle ultime Olimpiadi invernali, ha completamente dato avvio ad una nuova fase della sua vita. Non solo sport, che comunque ne rimane il pilastro fondamentale, ma tanto altro.

Tra momenti dedicati alla televisione a quelli più casalinghi, ogni racconto della nuotatrice diventa sempre virale. Come i suoi post a tema San Valentino, ironici e particolari, come lei. I fans la amano ancora di più. Inseparabile ai suoi amici a quattro zampe ed al fidanzato, quello che mostra sui social è qualcosa di incredibile.

Federica Pellegrini, quello che accade è qualcosa di incredibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Quando ti candidi per Miss Italia?”, Maria Chiara Giannetta primo piano da urlo: labbra carnose tutte da baciare – FOTO

#moltosemplicementenoi questo è l’hashtag usato dalla Pellegrini in quest’ultimo post che si compone di più momenti, uno più esilarante dell’altro. Un San Valentino ricco di amore ma diverso dai soliti. L’atleta prima tiene dei fiori, insieme ai suoi inseparabili amici a quattro zampe che amano giocare con la loro padrona. Ma il momento buffo avviene dopo nel video che conclude dulcis in fundo il post.

Nell’intento di scattare un selfie, almeno questo sembrerebbe negli intenti della coppia, si trasforma in un video: Matteo Giunta – ex nuotatore e preparatore di Federica – pare intento a proteggersi le parti intime dalle simpatiche grinfie dei loro cani originando qualcosa di pazzesco. I fans alla visione non rimangono indifferenti e non esitano a rispondere “Lui che si mette le mani lì per proteggersi dai cani 😂”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Che bella ciliegina” Giorgia Rossi mai così ardente. Si sporge in avanti a San Valentino – FOTO

Il web vedono in questi momenti un’intensa complicità tra la coppia che ama scherzare e ricordare così il loro San Valentino. “Queste sono le cose che contano veramente tutto il resto è noiaaaaa” commenta un fan. Tanti si complimentano e augurano a loro tanti momenti pieni di amore.