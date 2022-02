Un amore indissolubile, quello tra la bellissima modella Cecilia Rodriguez e l’ex ciclista Ignazio Moser. I due, trascorrono molto tempo insieme, condividendo tantissimi momenti con i loro followers su Instagram

La bellissima Cecilia Rodriguez, ha un profilo social con ben 5489 post. L’influencer, ama postare tutte le sue attività quotidiane, rendendo cosi partecipi tutti i suoi sostenitori. Nelle ultime ore, la Rodriguez, pubblica una foto insieme al suo fidanzato Ignazio Moser; la bellissima coppia pare stia trascorrendo delle bellissime giornate di relax e divertimento.

Cecilia e Ignazio, sono fidanzati da più di 4 anni; i due si sono conosciuti all’interno del reality televisivo Grande Fratello Vip, nel 2017. La modella prima di entrare nella casa aveva una relazione con Francesco Monte. Durante la permanenza all’interno del GF, qualcosa cambia; la bella Rodriguez incontra Ignazio Moser, innamorandosene perdutamente, tanto da lasciare il suo ex Monte.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il loro amore è davvero forte

Nelle ultime ore, la Chechu, si diverte a postare moltissime foto che la ritraggono felice insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, presso le bellissime piste di Courmayeur. I due, oltre ad essere una coppia molto bella, riescono a far ridere e divertire tutti i loro followers. L’ultimo scatto riguarda una foto, nella quale l’ex ciclista fa una smorfia particolare. Nella didascalia del suo post, la Rodriguez scrive: “BUONA DOMENICA”, la frase è accompagnata da emoticon divertenti volte a far intendere il contenuto simpatico.

I seguaci della coppia, commentano il contenuto postato con dei bellissimi pensieri: “Siete bellissimi, buon San Valentino”; “Sempre sorridenti e innamorati”; “Carismatici, simpatici e belli”; “Voi siete unici ragazzi”. Una coppia che è entrata nel cuore di moltissime persone, in un’intervista per “Chi Magazine”, la celebrity Rodriguez dichiara di aver avuto un vero colpo di fulmine nei confronti di Ignazio: “Ero fidanzata. Dopo alcuni giorni al GF Vip sentivo dentro di me cose strane. Quando mi sorrideva e mi passava vicino Ignazio, ho capito che qualcosa di importante stava succedendo. Quella volta ho ascoltato il mio cuore”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più affiatati, la coppia non smette di stupire i propri fan, i loro scatti postati su Instagram sono davvero qualcosa di meraviglioso.