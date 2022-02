Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne è scoppiata una vera e propria bomba: scopriamo insieme cosa è accaduto

Raramente a Maria De Filippi capita una puntata tranquilla di Uomini e Donne. Le liti sono all’ordine del giorno, Tina Cipollari e Gemma Galgani sono costantemente in guerra ma anche gli altri personaggi del Trono Over non scherzano. Tra i personaggi più turbolenti, abbiamo Armando Incarnato, presente oramai da diversi anni in quello studio.

Tutto è successo quando è stato riaccolto Biagio nel programma. Dopo essere stato distante per qualche settimana, è tornato in grande stile: il primissimo giorno ha iniziato subito una conoscenza molto profonda con una donna delle sue parti. I due sono usciti a cena fuori e si sono scambiati un bacio alla fine della serata.

Uomini e Donne, Armando Incarnato lancia una bomba incredibile durante la puntata

Dopo aver raccontato come è andato il loro appuntamento, ha chiesto alla donna presente in studio di ballare con lui. Ha deciso di dedicarle una canzone di Mr Hyde, e nel giro di pochi minuti è venuto fuori che questo brano Biagio lo aveva dedicato anche ad altre donne. In ogni caso, aveva voglia di ballare sulle note di questa canzone con la sua nuova frequentazione. La sua insistenza, è cominciata a diventare piuttosto sospetta.

A quel punto, è intervenuto Armando con una insinuazione piuttosto pesante: “Sei sicuro che nessuno ti abbia pagato per far trasmettere questa canzone su Canale Cinque? Sei sicuro? Va bene, Biagio, salutami Mr Hyde quando lo senti“. In seguito, ha raccontato di essere stato anche lui contattato da diversi artisti che gli hanno offerto dei soldi in cambio della canzone durante il momento del ballo.

I due sono arrivati quasi alle mani, fino a che Maria De Filippi non ha deciso di intervenire proponendo di cambiare canzone. A quel punto la scelta è ricaduta su Mahmood e Blanco, ovvero la canzone che hanno portato al Festival di Sanremo.