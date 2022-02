“Il Paradiso delle Signore”, la protagonista lascia Milano: il colpo di scena

Il Paradiso delle Signore si sta preparando ad un colpo di scena davvero molto importante: un personaggio molto noto potrebbe cambiare tutto

Il Paradiso delle Signore continua ad essere una delle soap più seguite della Rai. Ogni anno che passa, riscuote sempre di più moltissimo successo. Dato che va avanti oramai da diverso tempo, ovviamente ci ritroviamo ad accogliere nuovi personaggi e, purtroppo, a salutarne alcuni storici.

Ci saranno delle decisioni imprevedibili nel corso delle prossime puntate. Le anticipazioni, infatti, ci raccontano che molto presto Stefania sarà molto vicina alla verità sull’identità della capo commessa, dal momento che a casa Colombo tutta la famiglia è a conoscenza del fatto che Gloria Moreau sia la madre della Venere.

Il Paradiso delle Signore: Gloria lascia Milano?

L’ex moglie di Ezio potrebbe prendere la decisione di lasciare la città per il bene di sua figlia, soprattutto dopo aver udito le parole di Veronica. La signora Zanatta, infatti, le chiederà di allontanarsi per sempre dalla sua famiglia, e ovviamente la domanda più specifica avrà a che fare proprio con una fuga da Milano. Una richiesta difficile e piuttosto dura, ma sarà molto importante, soprattutto per la figlia di Gloria che avrà davvero bisogno di una svolta così tanto decisiva.

Gloria deciderà di accettare il suo consiglio e di andare via a malincuore, ma la figlia scoprirà subito il motivo del suo addio. Gli intrighi però non sono finiti qui, infatti la ragazza potrebbe venire a conoscenza anche di altre cose che riguardano la sua famiglia e, in modo particolare, proprio la sua mamma.

Per scoprire quello che succederà, non ci resta che attendere la prossima puntata che andrà in onda domani su Rai Uno alle 15:55.