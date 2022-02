Vanessa Incontrada è la protagonista della nuova fiction di Canale 5, Fosca Innocenti. In un video mandato in onda da Striscia la notizia è stato mostrato tutto quello che è accaduto nel dietro le quinte durante le riprese

Vanessa Incontrada è una delle attrici più amate degli ultimi tempi. Spagnola di origine, la Incontrada è in Italia da oltre vent’anni e ormai sente questo paese come la sua casa. Un affetto reciproco in quanto il popolo italiano ama molto la bellissima e bravissima attrice, da sempre molto impegnata tra cinema, televisione e teatro.

La bella attrice spagnola è la protagonista principale della fiction di Canale 5, Fosca Innocenti. La serie, che racconta le vicende della vicequestore di Arezzo, è stata molto ben accolta. Un grandissimo successo di ascolti e un buon apprezzamento da parte della critica.

Vanessa Incontrada, il dietro le quinte che non ti aspetti

La nuova serie di Canale 5, ha come protagonista proprio la bella Incontrada nei panni del vicequestore. Le sue doti recitative emergono anche da questo bel ruolo che sembra esserle stato cucito addosso. Quello che non tutti conoscono è ciò che è avvenuto durante le riprese della serie, proprio dietro le quinte. Il segreto è stato svelato dal programma di Canale 5, Striscia la Notizia, che ha mandato in onda durante una puntata un video riguardante proprio il nuovo ruolo di Vanessa Incontrada nella fiction. Una serie di papere, scivoloni, gaffe e scene esilaranti avvenute durante le riprese. Il tutto per far conoscere al pubblico anche il lato meno serio e più scherzoso dell’opera.

Il video è stato ovviamente mandato in onda con l’obiettivo di far sorridere i fans dell’attrice che, ricordiamo è molto legata al programma Striscia la Notizia, in quanto aveva precedentemente condotto alcune puntate insieme all’amico e collega Alessandro Siani.