“Un Posto al Sole”, la protagonista lascia la soap: l’addio sui social

Un Posto al Sole, Nina Soldano abbandona la soap opera? La verità sui social dopo il saluto straziante tra lei e Roberto Ferri

Marina Giordano è uno dei personaggi più amati di Un Posto al Sole. La sua avventura è cominciata proprio nei primi anni della soap opera, cominciata nel lontano 1996. Nel corso di tutto questo tempo ha fatto ridere, arrabbiare, emozionare, e commuovere con la sua eterna storia d’amore con l’imprenditore napoletano Roberto Ferri.

La storia d’amore tra Roberto e Marina va oramai da tantissimi anni. I due si sono lasciati e ripresi tantissime volte, puntualmente si sono traditi a vicenda e si sono lasciati andare, ma il bene tra di loro è sempre rimasto. Negli ultimi tempi, Roberto Ferri ha capito che quel sentimento per Marina non si è mai spento in tutto questo tempo che sono stati lontani.

Un Posto al Sole: l’addio di Nina Soldano alla soap opera

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> De Martino su Belen Rodriguez “Non avrei problemi se…”. L’ostacolo al ritorno di fiamma

Marina, negli ultimi mesi, si è risposata con Fabrizio Rosato per cui ha provato un amore davvero molto forte. I due però, a causa del lavoro di lui, sono finiti in una profonda crisi in cui si è intromesso Roberto, che ha provato ad aiutare la sua ex compagna da uscire dalla terribile situazione in cui era precipitata. Ha colto l’occasione per dichiararsi a Marina e chiederle di tornare insieme.

Per un momento sembrava che potesse riuscirci, poi Marina ha preso la decisione di andare via da Napoli con Fabrizio e dare ancora un’altra possibilità al loro matrimonio.

Ma è un addio definitivo? Nina ha pubblicato un post sui social che fa pensare proprio a questo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Meravigliosa”: Bianca Guaccero alza la temperatura, sguardo magnetico e labbra irresistibili. Sogno a occhi aperti – FOTO

Marina, sicuramente, per il momento starà lontana da Napoli. Conoscendo la sua importanza, però, non possiamo fare a meno di credere che ritornerà.