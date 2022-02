Minimal, midi, chic e assolutamente tendenza moda Primavera 2022: stiamo parlando della gonna che Chiara Ferragni ha sfoggiato in uno degli ultimi post su Instagram. Se ami il fashion, non puoi perderti questa bellezza…

Una tendenza moda più che romantica! Chiara Ferragni fa innamorare (di nuovo) del modello di gonna minimal e midi: salirà in cima alle wishlist della Primavera 2022.

E’ uno degli elementi più romantici della prossima stagione: la gonna dell’influencer più amata d’Italia fa dolcemente sognare la primavera, i colori, il primo accenno di caldo.

Coolness e bon ton sembrano essere i concetti chiave di questo capo appena sfoggiato sul social network fotografico. E già ci permettono di capire in che direzione saranno orientate le tendenze del fashion.

Come Chiara lascia ben intendere, ci sarà un via libera dello stile minimale, chic, coordinato, bilanciato, semplice, delicato. Lei ha saputo racchiudere al meglio queste caratteristiche, abbinando la gonna midi ad un crop top ton sur ton, ottenendo un risultato veramente dolce… tutto da imitare!

La mamma di Leone e Vittoria ha riservato l’immagine che la vede nel suo outfit primaverile alla lista “best of the week“, il meglio della settimana.

Tenendo a mente che per la Primavera 2022 vige la regola “less is more“, osserviamo da vicino questo look tanto ricercato.

Chiara Ferragni e il look Primavera 2022: la gonna midi svela i segreti delle nuove tendenze

L’imprenditrice digitale si veste letteralmente di primavera. Un outfit fresco, luminoso, piacevole: è perfetto per sognare l’arrivo della stagione di fioritura e rinascita.

E in quanto alle prossime tendenze moda, gonna e crop top en pendant la dicono moooolto lunga: ci svelano (quasi) tutto!

La gonna midi indossata da Chiara Ferragni è già il nostro must have per la prossima stagione: taglio sartoriale slim dall’apertura a campana all’altezza delle ginocchia, vita alta, silhouette che cade fluida, morbida, sensuale. Si caratterizza per la texture in maglia a coste con trasparenze che creano un delicato e raffinato gioco di vedo-non-vedo.

Chiara ha abbinato il top coordinato, per un risultato equilibrato, chic, bon ton e sensuale seppur minimal.

A completare l’outfit ci sono tanti gioielli come bracciali ed orecchini a cerchio, accessori dorati e stivali neri.

Ad una donna, infine, non può mancare la borsa, vera e propria migliore Amica, con la “A” maiuscola! Rispecchiando lo stile essenziale dell’intero outfit, Chiara dice addio alle maxi bag e dimostra che tutto ciò che serve realmente è racchiuso in un formato mini, super griffato e dall’effetto shiny dato dalla pelle lucida.

L’intero look è 100% Fendi.

Che dire? Wow! Ora sappiamo certamente cosa manca al nostro guardaroba.