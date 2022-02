“L’ho davvero amato” Giulia Stabile, l’annuncio inaspettato in un VIDEO: “Sei di un altro livello”

Giulia Stabile, il suo recente annuncio social ha lasciato a bocca aperta i seguaci: il video in cui ha spiegato ogni cosa

La vittoria ad “Amici” non avrebbe potuto essere più redditizia per Giulia Stabile. L’incantevole ballerina, poco dopo aver alzato la coppa del noto talent show, è stata annunciata come un nuovo membro del corpo di ballo della trasmissione. Maria De Filippi, che ha voluto elevarla dal ruolo di allieva a quello di professionista, ha dimostrato di credere fortemente nelle sue capacità.

Anche il fidanzato Sangiovanni, con la sua recente esperienza al Festival di Sanremo, ha dato prova di essere un’artista affermato e capace, nonostante la giovane età, di destreggiarsi con i palcoscenici più importanti.

La Stabile, seguita da oltre 1 milione e mezzo di followers, ha da poco postato un video che ha messo sull’attenti il pubblico. Tramite la didascalia, infatti, Giulia ha fatto un annuncio che ha scatenato immediate reazioni: lo avete già letto?

Giulia Stabile, l’annuncio inaspettato in un VIDEO: i fan non riescono a trattenersi

