“Striscia la Notizia”, aggressione a Luca Abete: l’inviato finisce in ospedale

Luca Abete è stato aggredito durante l’ultima puntata di Striscia La Notizia: facciamo un passo alla volta e scopriamo quello che è successo

Non è un caso se Striscia la Notizia è uno dei programmi più discussi della televisione. La loro satira vecchio stampo spesso attira le polemiche, ma continua ad andare avanti negli anni e a riscuotere un incredibile successo perché, un po’ come Le Iene, raccolgono denunce e segnalazioni e mostrano tutto in televisione con dei servizi.

Ogni servizio ha un inviato, e uno dei più famosi è senza dubbio Luca Abete, che ha fatto della sua passione il lavoro della sua vita. Lui è sicuramente quello con la faccia più tosta di tutte: infatti, puntualmente, raccoglie le segnalazioni che gli arrivano e con il suo atteggiamento spavaldo riesce sempre a mandare in tilt le persone che agiscono in cattiva fede.

Striscia la Notizia, Luca Abete aggredito durante un servizio

Questo è quello che è accaduto a Caivano, in provincia di Napoli. Luca Abete si era diretto lì per denunciare dei truffatori e, una volta che si è ritrovato davanti a queste persone, è stato aggredito con calci e spinte. I truffatori, ad un certo punto, hanno anche afferrato il microfono e hanno provato a colpirlo con quello.

Luca Abete se n’è andato acciaccato e dolorante, e infatti, le conseguenze fisiche sono state piuttosto preoccupanti. “Ecco un’anticipazione del servizio di stasera. Ammirate il CORDIALE DIALOGO tra me e i protagonisti di una delle truffe del momento.

Qui si vede la ginocchiata in petto, il resto lo vedrete in onda!” ha rivelato Luca Abete su Instagram, a poche ore dalla messa in onda.

Nonostante quello che è accaduto, conclude con un “Non ci ferma nessuno, continuate a mandare segnalazioni“. Sotto al post, centinaia di complimenti per il suo coraggio.