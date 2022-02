Emma e Stefano, il San Valentino che non ti aspetti: lei spiega tutto con una FOTO

Emma e Stefano, come hanno trascorso il San Valentino i due ex fidanzati? La foto pubblicata dalla cantante è la risposta a tutto

A distanza di anni dalla fine della loro relazione, Emma e Stefano sono ancora single. I due, che si conobbero grazie all’esperienza di “Amici”, formarono una coppia inossidabile per alcuni anni, fino a quando l’ex ballerino non fece la conoscenza di Belen Rodriguez. Con quest’ultima, De Martino arrivò al matrimonio e, soprattutto, condivise l’esperienza della paternità.

La Marrone, dopo la relazione con Stefano, frequentò altri volti noti del settore – tra cui l’amatissimo attore Marco Bocci -, pur non riuscendo a trovare la propria anima gemella. Moltissimi i followers che, ancora oggi, sperano in un ritorno di fiamma tra i due, e che, proprio nella giornata di oggi, sono andati a controllare i profili social degli ex fidanzati. Quello che hanno trovato va oltre ogni immaginazione…

Emma e Stefano, il San Valentino che non ti aspetti: la cantante risponde con una FOTO

Come hanno trascorso la festa di San Valentino i due famosissimi ex fidanzati? La risposta arriva proprio dai rispettivi profili social di Emma e Stefano, che posero fine alla loro relazione circa dieci anni fa. L’ex marito di Belen Rodriguez, nello specifico, si è concesso una cena in compagnia di un amico, l’attore Francesco Paolantoni.

La Marrone, come si evince dalle Instagram stories, ha invece avuto una giornata piuttosto frenetica, contrassegnata dagli spostamenti in treno. Ciò nonostante, Emma ha trovato il tempo di postare una foto a dir poco epica, che esprime perfettamente lo stato d’animo della cantante.

“San Valentino.“, è la didascalia che accompagna lo scatto, tratto dalla serie televisiva “Narcos”. Nella foto, l’attore Wagner Moura (alias Pablo Escobar) è seduto su una panchina e fissa con aria sconsolata il vuoto davanti a sé. Un’immagine più che eloquente, attraverso cui la Marrone ha voluto esprimere, con la sua consueta ironia, il proprio stato d’animo in merito alla festa degli innamorati.

I due ex, in modo opposto ed al contempo similare, hanno ribadito ai followers di essere rigorosamente single. Che, per Emma e Stefano, i tempi siano maturi per una riconciliazione? Gli utenti non potrebbero che esserne felicissimi.