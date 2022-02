Shaila Gatta ha fatto sognare i fan sfoggiando tutta la sua bellezza: a catalizzare l’attenzione il suo fisico sbalorditivo. Subito è boom di like.

Curve sublimi e mise travolgente. Shaila Gatta ha alzato la temperatura del web, regalando ai fan una visione mozzafiato nel giorno più dolce dell’anno. In occasione di San Valentino la showgirl ha condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram uno scatto da batticuore.

824 mila follower, la ballerina torna così a stupire il popolo del web con il suo fascino. 25 anni, di Anversa, il suo nome è diventato conosciuto a seguito della partecipazione ad “Amici” per poi approdare a “Striscia la Notizia” dove si è distinta come velina mora.

Accanto ai successi televisivi ha raggiunto un grande seguito sui social, in particolare su Instagram: il suo feed è un sogno a occhi aperti, capace di scatenare in ogni occasioni le fantasie dei fan. Da attimi sui set, ai momenti spensierati, tutti i post conquistano subito un boom di like come è accaduto con l’ultimo condiviso.

Shaila Gatta: mise incredibile, fan nel deliro

“Opera d’arte”, “Capolavoro”, “Un angelo”, “Incantevole”, “Meravigliosa”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post Instagram di Shaila. Post in cui è ritratta divina con indosso una maglia, le cui spalline scendono, dall’apertura mozzafiato capace di scoprire il suo davanzale da urlo.

Oltre alle curve sbalorditive, a lasciare tutti senza fiato il suo sguardo ipnotico e il suo sorriso da favola: il post ha scatenato subito i fan, accorsi a mettere il loro like e complimentarsi per la sua bellezza.

Oltre a questo a colpire le toccanti parole condivise nella didascalia della showgirl in occasione della festa degli innamorati volte a far riflettere su quanto sia importante in primis amare la propria autenticità.