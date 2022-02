Ambra Lombardo, ripresa di spalle è la dimostrazione che la perfezione esiste: fantastica – FOTO

Ambra Lombardo si conferma essere tra le donne più belle delle nuove generazioni. Ripresa di spalle è semplicemente da infarto.

Bellissima, dai tratti mediterranei e che rievoca una Sicilia intensa e autentica. Uno sguardo che ti stravolge ed un corpo che comunica, questa è un po’ la sintesi di Ambra Lombardo, l’insegnante più sexy che abbiamo in Italia e con la vocazione per la moda, tanti infatti gli scatti e shooting a cui la stessa prende parte.

Tra impegni a Mediaset, set fotografici e viaggi, la vita di Ambra può definirsi tutt’altro che noiosa. E le sue foto parlano chiaramente, anche un semplice selfie scattato con le proporzioni errate, lei ne esce sempre divina. Poi le ultime foto pubblicate sono un qualcosa da proibire a priori, ecco perché.

Ambra Lombardo, ripresa di spalle è pura euforia: perfetta!

Direttamente da Miami sono state scattate queste foto il cui intento – come suggerisce la stessa sotto il post – è quello di raccontare la magia di questa città lontana trapelando un forte desiderio e sogni verso che una meta che ha tanto apprezzato. “Di te ho conosciuto tante cose e persone! Ho assaporato il tuo benessere e conosciuto le tue apparenze!”.

In realtà la bellezza della città, il racconto della modella passano in secondo piano in quanto tutto il web rimane come rapito da queste foto che poi peraltro sono molto simili tra loro: stessa posa – di spalle – ma una più vicina rispetto all’altra. Un tubino nero super attillato con tanto di zip che coinvolge tutto l’abito come pronta per abbassarsi, almeno questo è ciò che spererebbero i suoi followers.

I commenti infatti sono un’esplosione di eros, la bellezza di Ambra mette tutti d’accordo. “Wow prof❤️❤️😍” scrive un fan desideroso sicuramente di avere una docente così. Già negli ultimi giorni la Lombardo aveva condiviso sui social ogni momento saliente di questo viaggio che sicuramente l’avrà arricchita tantissimo.