Accuse pesanti al “GF Vip”, Alfonso è imbestialito: “Ci hai dato dentro fin troppo”

Accuse pesanti al “GF Vip”, Alfonso Signorini non ha trattenuto lo sgomento di fronte alla scena: coinvolte Jessica Selassié e Delia Duran

Il “Grande Fratello Vip” è tornato ad intrattenere il pubblico di Canale Cinque nel consueto appuntamento del lunedì sera. Ormai da diverse settimane, la protagonista indiscussa del reality show è Delia Duran, moglie di Alex Belli. La modella, entrata in trasmissione per prendersi una rivincita personale, sta catalizzando su di sé tutte le attenzioni.

Inizialmente, la Duran aveva sviluppato una sintonia con Jessica Selassié, della quale era divenuta intima amica. Il loro rapporto, ultimamente, si sarebbe però inclinato a causa di Barù, da cui Jessica si è sempre dichiarata attratta.

Delia, che sembra legata a Barù da un particolare feeling, non riuscirebbe più a tollerare le attenzioni morbose che la Selassié riversa sul compagno d’avventura. Colta da un raptus, la moglie di Alex Belli ha deciso di lasciarsi andare ad un gesto a dir poco inaspettato. La reazione di Alfonso Signorini non si è fatta attendere.

Accuse pesanti al “GF Vip”, Alfonso Signorini è imbestialito: c’entrano Delia Duran e Barù

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Striscia la Notizia”, aggressione a Luca Abete: l’inviato finisce in ospedale

Tra Delia Duran e Barù si sarebbe sviluppato un feeling non indifferente. Il concorrente, di fatto, è però oggetto delle attenzioni di Jessica Selassié, amica intima dell’ormai ex moglie di Alex Belli. Quest’ultima, che non si sente libera di scherzare con il compagno, ha espresso più volte le proprie lamentele in confessionale.

In settimana, la Duran si è addirittura lasciata andare ad un gesto che ha spiazzato i telespettatori. Rimasta sola con Barù in confessionale, Delia si è avventata su di lui stampandogli un bacio in bocca. Bacio che, come era prevedibile, il gieffino si è mostrato ben felice di accogliere. Il conduttore, durante la puntata di questa sera, non poteva esimersi dal mostrare le immagini a Jessica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Emma e Stefano, il San Valentino che non ti aspetti: lei spiega tutto con una FOTO

Quest’ultima, ferita da colei che, fino a pochi momenti prima, si dichiarava sua amica, non si è espressa con toni lusinghieri nei confronti della Duran. “Non mi fiderò più di Delia” – ha sentenziato la Selassié, pur non ritrattando il proprio interesse per Barù – “Non sono innamorata ma mi piace, dunque andrò avanti“.

Alfonso Signorini, divertito dallo scontro tra le due donne, non ha mancato di tirare in ballo il terzo incomodo di questo triangolo. “Ma Barù cosa faceva mentre tu lo baciavi?” – ha chiesto il conduttore, mettendo il dito nella piaga – “È rimasto impassibile o ci ha dato dentro?“. La Duran, imbarazzata dalla domanda, ha tentato di sminuire la portata del suo gesto, definendolo come un semplice gioco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “L’ho davvero amato” Giulia Stabile, l’annuncio inaspettato in un VIDEO: “Sei di un altro livello”

Alfonso Signorini, per nulla convinto, ha lasciato che la modella proseguisse con le sue spiegazioni. La Selassié, a dir poco delusa dal tradimento di Delia, non ha voluto sentire ragioni. “Non la considero più una mia amica“: questa la severa stoccata della gieffina.