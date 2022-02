Sabrina Salerno ha celebrato la festa degli innamorati in maniera inaspettata: le foto pubblicate dalla cantante mozzano il fiato agli utenti

Anche Sabrina Salerno, nella giornata in cui si celebra la festa degli innamorati, non ha potuto esimersi dal pubblicare degli scatti in occasione di San Valentino. La cantante, seguitissima sulla propria pagina Instagram, si è lasciata recentemente ammirare all’interno della sua avventura a “Ballando con le Stelle”.

In coppia con Samuel Peron, l’ex concorrente ha dato prova di essere non solo una strabiliante cantante, ma anche una ballerina più che promettente. E proprio nella giornata di oggi, lunedì 14 febbraio, la Salerno ha voluto approfittare della ricorrenza di San Valentino per mostrarsi accanto ad una persona speciale, che con lei ha condiviso l’esperienza di “Ballando”. Non immaginerete mai di chi si tratta…

“La mia LEI”, Sabrina Salerno celebra l’amore con una persona speciale. Le FOTO sono travolgenti

A far compagnia a Sabrina Salerno, in questa giornata a dir poco speciale, è stata la collega ed amica Mietta. Le due artiste si sono ritrovate proprio grazie all’esperienza di “Ballando con le Stelle”. Il percorso della Salerno, ben più longevo, si è rivelato un vero e proprio susseguirsi di trionfi, mentre per Mietta la situazione non si è evoluta come i suoi fan avrebbero sperato.

Quest’ultima, infatti, ha contratto il Covid proprio nel bel mezzo della sua avventura, venendo in seguito sommersa dagli insulti per il fatto di non essersi preventivamente vaccinata. Sabrina, che ha sempre affiancato l’amica anche nei momenti più difficili, ha palesato per l’ennesima volta l’affetto che prova per lei.

“Love love love“, ha scritto la cantante della didascalia della fotogallery. Si tratta di quattro meravigliosi scatti in cui le due donne, l’una al fianco dell’altra, sorridono affiatate dando prova della profonda sintonia che le lega.

“La mia LEI“, è la risposta di Mietta alla compilation, già costellata di likes. Persino la celebre attrice Sandra Milo ha voluto commentare questo meraviglioso siparietto tra le cantanti: “Anche l’amicizia è una forma di amore“.