“In costume sei illegale” Eva Henger, nella FOTO si vedono solo le sue curve: è incontenibile

Eva Henger, il recente post dell’attrice ha lasciato i suoi followers a bocca asciutta: la mamma di Mercedesz è un trionfo di curve

Passano gli anni, eppure la bellezza di Eva Henger non sembra destinata a mutare in alcun modo. L’ex modella ungherese, divenuta nota al grande pubblico come attrice di film a luci rosse, nel tempo ha intrapreso una carriera televisiva di tutt’altra natura. La moglie di Massimiliano Caroletti, infatti, è approdata all’interno di svariati programmi di successo.

Oltre ad aver partecipato a celebri reality, tra cui “La fattoria” e “L’Isola dei Famosi”, la Henger è stata spesso invitata a presenziare alle trasmissioni di Barbara D’Urso in qualità di opinionista. In questa maniera, l’attrice è riuscita a fidelizzare una vasta fetta di seguaci.

Per allietarli, Eva non manca di postare scatti e video in grado di far perdere loro la testa. L’ultima compilation, in particolare, ritrae la sensualissima mamma di Mercedesz in costume: la visuale non è per deboli di cuore.

“Sei illegale” Eva Henger, nella FOTO si vedono solo le sue curve: è incontenibile

