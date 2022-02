“Ballando con le Stelle” dopo tanti anni deve salutare: “Ora basta, lascio”

“Ballando con le Stelle” perde un’altra colonna portante. Uno dei volti più amati e più longevi ha deciso di abbandonare per sempre

“Ballando con le Stelle”, il programma del sabato sera di Milly Carlucci per la Rai è una vera garanzia. Sono anni ormai che regna incontrastato nella prima parte della stagione autunnale-invernale della televisione di Stato ed il tempo non scalfisce la sua leadership.

Il meccanismo come alcuni dei protagonisti, presentatori, giurati e diversi ballerini professionisti, si mantengono “intatti” nel tempo ed il pubblico a casa è ben lieto di ritrovarli, di anno in anno, come colonne di uno show che coinvolge. Poi, in ogni nuova edizione ci sono sempre nuovi personaggi, scelti ad hoc dalla lunga esperienza di Milly Carlucci che non sbaglia mai un colpo.

Ma come accade anche nelle migliori famiglie arriva sempre un tempo in cui le cose cambiano mettendoci davanti ai saluti. Anche per la famiglia di “Ballando con le Stelle” è stato così.

“Ballando con le Stelle” ed il triste addio: ecco chi è

Nell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci tutto il cast e anche il pubblico a casa ha dovuto salutare un volto storico di “Ballando con le Stelle”. Uno dei professionisti più amati, rimasto nel cast per tantissimi anni. Si tratta della maestra Sara Di Vaira che nel corso della semifinale ha annunciato il suo addio definitivo.

Una scelta sicuramente difficile per la professionista che è diventata famosa proprio grazie alla trasmissione di Rai 1 ma che dopo oltre 10 anni ha detto basta e ha deciso di lasciare. “Se è vero che questo è stato il tuo ultimo anno a ‘Ballando con le stelle’ – ha annunciato Milly Carlucci visibilmente emozionata – ci mancherà una gamba d’ora in poi”.

Emozioni forti in studio da parte dei presenti e lacrime e voce rotta da parte della Di Vaira che ha annunciato la sua decisione sostenuta da colui che a “Ballando” possiamo dire è stato il suo ultimo allievo, Valerio Rossi Albertini. Per lei un grosso e calorosissimo applauso da parte del pubblico in studio che l’ha riempita di complimenti.

Tra Sara Di Vaira e Milly Carlucci non è stato però un addio. In queste settimane, infatti, ritroviamo la ballerina ancora al suo fianco ne “Il Cantante Mascherato”. Proprio lei, infatti, è l’investigatrice del pubblico, ha il compito di capire quali sono le ipotesi in studio sulle maschere.