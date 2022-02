“Sempre più affascinante e…” Nunzia De Girolamo, audace come poche: uno charme che ti destabilizza – FOTO

Nunzia De Girolamo, è tanta l’attesa per il ritorno dell’ex politica al timone di “Ciao Maschio”: cosa dovremo aspettarci?

Nunzia De Girolamo nel corso degli ultimi anni – complice la partecipazione a “Ballando con le Stelle” – è riuscita non solo a farsi conoscere dal pubblico, cosa non tanto possibile durante la sua carriera politica, ma ha ottenuto uno spazio televisivo tutto suo.

Merito certamente della sua cultura, unita ad una forte empatia ed anche simpatia: un mix che non poteva che esplodere in televisione. Se questo poi si aggiunge la classe nel portamento, negli outfit indossati certamente l’asticella si alza ancora di più ma Nunzia è così. Una professionista che non rinuncia mai allo stile, come nel suo ultimo post dove si scopre sotto le acclamazioni del web.

Nunzia De Girolamo, acclamata dal web: lei si scopre e i fans reagiscono così

