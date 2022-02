Harry e Meghan, il fratello di lei non si trattiene. La rivelazione scottante sul passato della duchessa in diretta tv

Harry e Meghan: non c’è pace per i duchi di Sussex. La minaccia alla loro serenità adesso arriva dall’Australia dove il fratellastro di lei sta partecipando al “Grande Fratello Vip”

L’attenzione dei sudditi di Sua Maestà la regina Elisabetta II è rivolta completamente verso la televisione australiana. Fatto insolito che rivela una motivazione “succulenta”.

Le reti del paese ex colonia britannica stanno al momento trasmettendo “Celebrity Big Brother”, ossia la loro versione del “Grande Fratello Vip”, che annovera tra i concorrenti Thomas Markle jr (55 anni), fratellastro della duchessa di Sussex Meghan, consorte del principe Harry. Che i rapporti non fossero idilliaci è fatto risaputo da tempo, tuttavia alcune rivelazioni rese pubbliche in diretta televisiva durante il reality andrebbero ad intaccare ulteriormente l’immagine di Meghan Markle, già non particolarmente ben voluta dagli Windsor e dagli inglesi in generale.

Harry e Meghan. Thomas Markle ci va giù pesante: parole taglienti contro la sorella

“Una donna fredda” – così Thomas Markle jr ha definito la sua sorellastra, la duchessa di Sussex. Non solo, ha aggiunto rivelazioni scottanti sul suo passato e considerazioni che sicuramente faranno fare un sussulto alla famiglia reale inglese.

L’uomo, amareggiato per il rapporto compromesso con Meghan, ha raccontato di esserle stato vicino, tuttavia soldi e fama le hanno dato alla testa, cambiando completamente la sua personalità.

Thomas Markle jr. ha condiviso in diretta tv le sue considerazioni sul primo matrimonio della sorella avvenuto con il regista e produttore cinematografico Trevor Engelson. “Lui l’adorava, se ne è preso cura” – ha detto il concorrente di “Celebrity Big Brother Australia” – “Meghan si è approfittata di lui, lo ha calpestato e poi lo ha mollato. Velocemente”.

Si passa rapidamente a previsioni sul futuro: “Harry e Meghan divorzieranno presto. Basta guardare le sue foto del passato. Prima lui sorrideva, adesso non più”. Thoman Markle jr. ha aggiunto di aver messo in guardia già nel 2018 il figlio del principe Carlo e della compianta Lady Diana: “Mia sorella ti rovinerà la vita”.

I duchi di Sussex non hanno replicato a queste dure parole; appaiono più uniti che mai, protettivi al massimo verso la loro famiglia formata anche dai piccoli rampolli, Archie Harrison e Lilibet Diana.

