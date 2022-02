Mille modi per indossare una camicia… e voi quale preferite? – VIDEO

Quante volte avreste voluto mettere una camicia, per poi pensare “che noia la camicia”? Vediamo insieme alcuni modi alternativi di indossarla.

Esistono tanti modi super sensuali e particolari per portare una camicia al di fuori di un ambiente formale: il primo è quello di indossarla completamente sbottonata e aperta, inserirla dentro ai pantaloni o alla gonna e portare al di sotto un qualsiasi sotto-giacca oppure una bralette.

Un altro modo alternativo di indossare una camicia è quello di chiuderla tutta, ad eccezione dell’ultimo bottoncino: fate passare un lembo dentro l’ultima apertura e fate lo stesso con l’altro lembo, inserendolo però verso il basso.

Otterrete un intreccio che potrete rendere più stabile, facendo un nodino sopra, evitando così che vi si sleghi nel corso della serata o della giornata: con poche mosse avrete ottenuto un camicia crop – top, con un fiocchetto molto elegante.

Non c’è dubbio: basta poco per stravolgere completamente un indumento super formale come la noiosissima camicia.

Giochiamo con la camicia: tantissimi modi per ottenere dei look eleganti e particolari…

Se prendiamo una camicia oversize e rigiriamo le maniche, possiamo ottenere un vestitino da impreziosire magari con una cintura e una borsa abbinata, oppure con un maglioncino smanicato sopra, per i mesi più freddi.

L’ultimo modo per poter indossare una camicia in modo alternativo è il seguente: abbottonate l’indumento dalla metà in giù, tirate fuori la spalla e sfoggiate al di sotto un altro capo.

Per una versione da sera, potete metterci sotto un top tempestato di strass o paillettes; mentre per una versione da giorno, potete abbinarci una canottiera di diverso colore… l’effetto sarà molto fine e particolare!

Una cosa è certa: ce n’è per tutti i gusti!

E a voi quale proposta è piaciuta di più?

