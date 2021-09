Occhiaie ed occhi gonfi addio. Il fai da te non è mai stato così piacevole, con semplici passaggi il tuo sguardo sarà fresco e riposato.

Avere uno sguardo fresco, riposato e vispo è molto importante, soprattutto se l’occasione è particolare, come ad esempio un colloquio di lavoro, una cerimonia, un evento o una festa alla quale teniamo particolarmente.

A volte ( se non si fa riferimento ad un fattore ereditario) i nostri occhi sono gonfi e con le occhiaie, le cause vanno ad annoverarsi allo stress, alle notti insonni e ad uno stile di vita non regolare.

Dal momento che il viso è un biglietto da visita dovremmo cercare di prendercene cura il più possibile, a cominciare anche dall’alimentazione oltre che nell’avere uno stile di vita sano e regolare.

Per quanto riguarda l’alimentazione dovremmo cercare di mangiare sano il più possibile, sono ammessi ovviamente dei piccoli sgarri ma sarebbe meglio evitare. Bere molta acqua, fare attività sportiva e nutrirci con consapevolezza aiutano la nostra pelle, il nostro corpo ed anche gli occhi a sembrare più sani e belli.

Adottare uno stile di vita sano vuol dire avere delle abitudini che ci fanno bene, dormire almeno 7/8 ore a notte, detergere il viso con prodotti specifici ed adatti al nostro tipo di pelle, fare qualche trattamento di bellezza (anche naturale) per aiutare la rigenerazione della pelle.

I rimedi naturali contro le borse e le occhiaie

A meno che tu non abbia dei problemi ereditari e quindi devi rivolgerti ad un medico per trattamenti specifici e sicuramente più invasivi, ti consigliamo qualche piccolo accorgimento per migliorare il tuo sguardo.

I rimedi fai da te, se fatti con costanza, funzionano, ed alcuni hanno degli ottimi risultati.

Beauty routine viso è fondamentale per il nostro sguardo ed il volto in generale. Utilizza prodotti a base acquosa e non oleosa, ma soprattutto fatti consigliare da un esperto, a volte basta poco per rimediare in poco tempo.

Bustine del the, prova a congelare le bustine del the (naturalmente dovranno essere bagnate), quando saranno fredde applicale sulle borse e le occhiaie, il freddo darà una sferzata al tuo sguardo.

Succo di pomodoro, taglia qualche fettina sottile di pomodoro ed applicala sugli occhi, sgonfia e rende la pelle tonica.

Cetriolo, è un classico, famoso per le sue proprietà calmanti il cetriolo è un toccasana per i tuoi occhi gonfi.

Albume d’uovo, monta a neve l’albume ed applicalo sotto gli occhi, tienilo in posa per 15 minuti, noterai che risultato.

Lattuga, frulla qualche foglia di lattuga, la sua consistenza e la sua freschezza ti aiuteranno ad attenuare gonfiore ma anche eventuali rossori ed irritazioni.

Abbina uno di questi trattamenti ad un make-up adatto al tuo incarnato, grazie a piccoli accorgimenti potrai in poco tempo dire addio alle occhiaie e alle borse passeggere. Provare per credere.