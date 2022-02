Un’esibizione inattesa e fuori controllo per gran parte degli spettatori. Mai come in questo caso, Checco Zalone, è stato quello che tutti non potevano prevedere.

A meno di due settimane dal grande successo delle sue esibizioni, tenutesi sul palco della settantaduesima edizione del “Festival Di Sanremo“, una nuova sorpresa, da parte di un atipico Checco Zalone, è nuovamente riuscita a lasciare senza fiato il vasto pubblico della penisola.

A seguire, dunque, le relative polemiche insorte in merito alla sua presenza sul palco dell’Ariston, ma presto scemate lasciando piuttosto il giusto rilievo al suo talento, il poliedrico showman di origini pugliesi, dalla maschera per alcuni “geniale” e per altri “non facile“, si è ritrovato a divenire il protagonista di una seconda, quanto scoppiettante, parentesi televisiva. “Senza offese“, tuonerà allora uno dei numerosi telespettatori sintonizzato, in quel momento, sul primo canale Rai. E con alto riferimento a quanto appena osservato sul palco della trasmissione: “ma siamo di gran lunga lontani“.

“Senza offese ma siamo di gran lunga lontani” il pubblico insorge dopo il VIDEO di Checco Zalone

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michelle Hunziker rivoluziona tutto: quello che ha fatto è una scelta da Oscar

“Un Checco mai così atipico“. Si presenta così, a ben dire dei suoi osservatori, il protagonista del disarmante sketch preso in questione nelle ultime ore. Il mistero sarebbe così iniziato a divenire sempre più chiaro, sfociando talvolta in risa folli quanto in precisazioni decisamente amareggiate.

Durante uno dei più recenti appuntamenti con la competizione sul piccolo schermo di “Tali E Quali Show“, guidata da Carlo Conti, l’esibizione d’esordio di Vincenzo Maggipinto non ha potuto fare a meno di attirare l’attenzione dei telespettatori, quanto degli utenti in rete. Il concorrente, di origini pugliesi come lo stesso Checco nazionale, ha deciso di fare in toto le sue veci cimentandosi nel suo cavallo di battaglia. L’esibizione si concentra su “Angela“, brano simbolico nella commedia uscita nelle sale nel 2019, “Cado Dalle Nubi”, e già interpretata su fervente richiesta di Amadeus al Festival dal vero Checco.

La sfida è dunque stata riportata in auge secondariamente al talent, durante la puntata trasmessa in onda lo scorso 8 gennaio. Ma stavolta, vista soprattutto la reazione del seguito, dei giudici, quanto degli utenti in rete, purtroppo senza il successo sperato. Il contenuto, inoltre o per fortuna, pare sia divenuto virale con molta facilità sulla piattaforma di Tik Tok.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vanessa Incontrada, lo sguardo intenso blocca il web: incanto senza fine – FOTO

Infine, ci sarà anche chi, nonostante non abbia del tutto gradito quest’ultima performance, sembrerà scegliere la via più saggia. Ovvero, non quella di criticare la sua esibizione, ma di mettere in luce l’imprevedibilità del suo originale creatore. “Checco è unico, difficile da imitare“.

IL VIDEO ALL’INTERVISTA A IVANHOE, IL PAPA’ DA 4 MILIONI DI FOLLOWER