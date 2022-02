Flora Canto proposta indecente al marito: “Ti aspetto a letto!”. La FOTO con il décolleté in primo piano fa sognare

La bella conduttrice ha davvero mostrato un aspetto di sé seducente e super femminile, il selfie ravvicinato è scandaloso.

Secondo bambino arrivato, nozze programmate e tutta la parte organizzativa ora solo da livellare prima del grande giorno che si terrà a giugno prossimo con tanto di damigelle in perfetto stile americano.

Sembra felicissima Flora Canto, compagna del mattatore Enrico Brignano, che in queste settimane, tra interviste in tv legate proprio ai preparativi per le nozze e spettacoli dal vivo è super indaffarata ma non molla un colpo.

Ieri sera infatti è andata in scena su Rai 2 una nuova puntata speciale di San Valentino del programma che la vede impegnata insieme al quasi marito in gag esilaranti e battute sagaci su temi di attualità e non solo. “Un’ora sola ti vorrei” però ha anche regalato momenti di forte tensione sessuale, avete visto il look scelto da Flora per la serata?

Flora Canto come non l’avete mai vista, a letto si presenta così

PER VEDERE LO SCATTO HOT DI FLORA, VAI SU SUCCESSIVO