Covid-19, da oggi entra in vigore l’obbligo per tutti i lavoratori over 50 di possedere il Super Green Pass: quali sono le sanzioni per chi non adempie?

Da oggi, martedì 15 febbraio, entra in vigore l’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50. Non adempiere può portare alla comminazione di pesanti sanzioni anche a carico del datore di lavoro.

Che si tratti di pubblico o di privato, servirà quindi essere in possesso di Green Pass rafforzato (ottenibile oltre che con la somministrazione del siero anche con la guarigione).Ma a quanto ammonta la multa?

Super Green Pass, obbligatorio per lavoratori over 50: a quanto ammonta la multa

Per i lavoratori over 50, a far data da oggi, è fatto obbligo di essere in possesso del Green Pass rafforzato ottenibile tramite vaccinazione o guarigione. Unica eccezione, esenzione dalla somministrazioni per ragioni che dovranno essere accertate e documentate da un medico.

Ma cosa accade a coloro i quali decidono di non adempiere? Stando a quanto previsto dalla normativa vigente, il rischio è quello della comminazione di una multa che varia dai 600 ai 1.500 euro. Sanzione che peraltro può essere aggravata con la sospensione dall’attività lavorativa ed al percepimento dello stipendio.

Ad essere assoggettabile ad ammenda anche il datore di lavoro che non effettua i dovuti controlli. Per lui la forbice va dai 400 ai 1.000 euro. La norma sarà in vigore sino al 15 giugno, data in cui – salvo proroghe- dovrebbe decadere anche il Green Pass.

Su tale ultimo punto, però, alcune forze politiche starebbero spingendo affinché il certificato verde venga abrogato prima. In particolare, la Lega – riporta Tgcom24– vorrebbe la coincidenza con la fine dello stato d’emergenza fissata per il prossimo 31 marzo.

Una posizione per nulla condivisa dalla comunità scientifica e dal viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Ciò non soltanto alla luce della tanto predicata prudenza, ma anche perché la pandemia non può dichiararsi finita.

Ancor più rigida la posizione di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, ad avviso del quale sia obbligo vaccinale per gli over 50 che Green Pass non andrebbero eliminati per tutto il 2022.