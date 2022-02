Novità in arrivo sulla situazione coronavirus: presto si dirà addio alle mascherine all’aperto in tutte le regioni d’Italia.

Un passo in più verso la tanto desiderata normalità. A breve sarà stop all’obbligo di mascherina all’aperto per ogni regione d’Italia. Ad annunciarlo è Andrea Costa. Stando alle ultime dichiarazioni del sottosegretario alla Salute, tra pochi giorni sarà archiviata la normativa relativa all’utilizzo del dispositivo di sicurezza nei luoghi aperti senza distinzioni.

“Un segnale di speranza per gli italiani”

Si allentano le misure anti-Covid. Le novità partono già da oggi, lunedì 7 febbraio con l’ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Il nuovo volto dell’Italia mostra un Paese più sano; più consapevole ed equipaggiato, ma soprattutto pronto a uscire progressivamente dalla pandemia.

Tra i punti più importanti delle nuove regole spicca l’eliminazione ufficiale di restrizioni nei confronti di chi ha completato la campagna vaccinale. Il Green Pass diventa a “durata illimitata” per tutti i boosterati e per chi presenta due dosi e una successiva guarigione da infezione da Covid-19. La durata si accorcia invece a 6 mesi Green pass ai guariti da SARS-CoV-2 con sole due dosi vaccinali.

Permane l’obbligo di esibizione della certificazione verde per accedere alla lunga lista di servizi e luoghi pubblici: non solo sui mezzi di trasporto, aree fitness e palestre, ma anche per entrare in alberghi e strutture turistiche, stadi, congressi, musei e mostre, cerimonie e riti, nonché bar e ristoranti. Mentre resta in vigore quello base per poter accedere ai restanti servizi, esclusi quelli correlati ai beni di prima necessità. Quinti uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, ma anche per usufruire di attività commerciali ben più semplici, come andare dal parrucchiere o dal barbiere.

Dall’11 febbraio sarà invece archiviato l’obbligo di mascherina all’aperto senza distinzioni di zona e colore. La prossima normativa dà fiducia e speranza, ma non bisogna allentare la guardia: il segnale di positività non deve essere sinonimo di effettivo ritorno alla normalità. Nonostante l’evidente calo dei contagi, la popolazione deve mantenere un atteggiamento consapevole, rispettoso e responsabile: l’unico rimedio per continuare a lottare contro il virus è mantenere distanza e prudenza sociale e completare la campagna vaccinale.

A confermare la nuova normativa è Andrea Costa, il sottosegretario alla Salute. Stando alle sue ultime dichiarazioni questo venerdì 11 febbraio entrerà in vigore sull’intero territorio nazionale la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza: “Ci sarà una transizione, ma poi le toglieremo anche al chiuso.”