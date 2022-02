“Un Posto al Sole”: lascia Napoli, ora c’è qualcuno che soffre

Tra rabbia, sofferenza e speranze si aggirerà il tema legato alla puntata di “Un Posto al Sole”, in occasione di San Valentino: i dettagli.

“Un Posto al Sole” continua a far registrare un ampio numero di appassionati e telespettatori, affezionati ormai alle abitudini dei personaggi chiave della soap opera più veterana della tv.

Come di consueto avviene ad inizio di ogni settimana con l’appuntamento con le anticipazioni, anche stavolta gli autori del programma hanno ritenuto opportuno svelare alcune scene che andranno in onda a breve.

In particolare, la regia si è soffermata sul giorno di ‘San Valentino’, 14 Febbraio 2022, dove i protagonisti della storia concentreranno gran parte del loro copione sul sentimento dell’amore.

Un desiderio fin troppo nostalgico per alcuni, una sofferenza atroce per altri. Questi sono i temi principali che andremo a vivere nel giorno degli innamorati. Andiamo a vedere però nei dettagli quali coppie interagiranno a tal proposito

“Un Posto al sole”, il durissimo e ingiustificato sfogo: una sofferenza terribile

La regia di “Un Posto al Sole” ha provveduto poche ore fa a mettere in luce gli argomenti che andranno a rappresentare la puntata di ‘San Valentino’ del 14 Febbraio pomeriggio.

Durante la registrazione delle scene di Palazzo Palladini la distanza tra Nunzio e Chiara si accentuerà maggiormente, spegnendo l’ultima fiammella di speranza nel rivederli insieme. La situazione sembra in ogni caso in modalità standby, dall’amore profondissimo che li lega.

Medesimo discorso per Riccardo e Rossella, la quale presto verrà messa al corrente della vera identità del suo amato: anche in questa circostanza non mancheranno le sorprese!

D’altro canto assisteremo a delusioni e sofferenze immani durante la registrazione della puntata con Marina e Ferri costretti a dirsi ‘addio’ per volontà di lei. La causa scatenante il gelo tra la coppia è la decisione di Marina, di partire, lasciare Napoli e intraprendere nuovi sentieri e conoscenze.

Non la prenderà affatto bene, Ferri che cercherà di trovare sostegno e tranquillità tra le braccia di Lara Martinelli. Alla fine quest’ultima risulterà soltanto una valvola di sfogo per lui, costretto ad accettare il deludente allontanamento.

Samuel infine cercherà a tutti i costi di catturare le attenzioni di Speranza e quando tutto sembrerà andare a gonfie vele, ecco palesarsi davanti ai suoi occhi i primi ostacoli per arrivare dritti al suo cuore. Li riuscirà ad aggirare? Lo scopriremo molto presto!