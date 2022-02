“Matrimonio a prima vista Italia”, cresce l’amore fuori dal programma: ex concorrente 2019 beccato in flagrante – VIDEO

I video e le foto che posta sui social sono sempre più numerosi, un amore dunque solido che vogliamo conoscere meglio.

In attesa che parta la nuova stagione di “MAPV Italia 8” il prossimo 18 febbraio su Real Time, noi nel frattempo ci godiamo le vicende amorose di alcuni dei vecchi protagonisti del programma che sta emozionando di più negli ultimi mesi.

Non solo la notizia della gravidanza di Francesca Musci sta colorando il web, ma ce n’è un’altra che prosegue in sordina ma cresce ogni giorno di più sotto lo sguardo dei fan più attenti e felici di questa scoperta.

Come dicevamo si tratta di Marco Rompietti, ex marito di Ambra Radiconi, e poi anche compagno di Nicole Soria, concorrente dell’edizione 2020 che conosciamo essere stata sposata nel programma con Andrea Ghiselli. Oggi Marco è felicemente fidanzato e le foto (ed i video) testimoniano questa gioia condivisa.

Marco Rompietti esce allo scoperto, il nuovo Simone Rugiati di Ascoli Piceno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Rompietti (@marcorompietti)

Lei si chiama Simona Tosti ed è un’infermiera in pianta stabile presso l’azienda ospedaliera Santa Maria di Rieti dove vive anche Marco.

Il loro è stato un incontro fortuito avvento per caso mentre l’ex concorrente 2019 con la passione per i reportage stava girando alcuni video nel centro della sua città e l’ha intercettata per caso con la sua fotocamera. I primi approcci imbarazzati si sono trasformati in convivenza effettiva e amore vero e sincero che i due non temono di mostrare in pubblico e tantomeno sui social.

Pochi giorni fa la coppia si è diretta per una gita fuori porta ad Ascoli Piceno nella Marche per una vista culturale-enogastronomica all’insegna della scoperta delle migliori olive ascolane della città.

Come farebbe Simone Rugiati nel suo “Food Advisor”, Marco e Simona sono stati in visita a ben 6 locali dove hanno testato le materie prime con annesso giudizio finale e assegnazione del punteggio che ha decretato il loro vincitore assoluto (Dica Tuca in Piazza del Popolo).

Nel video i due ridono e si divertono a crepapelle, abbracci affettuosi compaiono senza vergogna e sorridono sempre cercandosi con gli occhi come due perfetti innamorati che sanno di poter contare l’uno sull’altra. I fan sono esplosi nei commenti a mergine del post, l’augurio è quello di crescere e proseguire il cammino insieme.