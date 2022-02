“Matrimonio a prima vista Italia” lei incinta di lui…L’ex marito reagisce così – FOTO

Una grande simbiosi caratteriale che nonostante la distanza e piccoli tira e molla in questi mesi li ha portati a restare insieme.

Nessuno avrebbe scommesso su di loro all’inizio visto i trascorsi che li aveva legati al programma di Real Time a cui entrambi avevano partecipato. Lei nel 2016 ne era uscita sposata con Stefano Protaggi con cui poi ha proseguito le nozze per quattro anni, lui con Nicole Soria con cui però la storia è naufragata quasi subito.

Andrea Ghiselli aveva poi intrapreso una brevissima relazione anche con un’altra ex concorrente, Sitara Rapisarda, ma anche questa si è rivelata un buco nell’acqua.

La conoscenza per caso avvenuta nella primavera del 2021 è stata però una gioia per entrambi, tanto che da allora Francesca Musci e il ristoratore di Pesaro non si sono più lasciati. Tanti i tira e molla in questi mesi, anche i fan più volte hanno sospettato che non ce l’avrebbero fatta, fino però all’epilogo reso noto pochi giorni fa: Francesca è incinta.

Musci in dolce attesa, come ha reagito il Ghiselli alla notizia?

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan di entrambi i giovani che temevano in una loro separazione visto che solo poche settimane fa Francesca era volata in montagna da sola con un’amica per trascorrere alcuni giorni di assoluto relax.

Invece le cose hanno preso un’altra piega inaspettata e i due diventeranno presto genitori, i primissimi della storia del docureality. Gli auguri alla coppia dopo aver pubblicato il post condiviso su entrambi i profili sono stati migliaia, anche lo stesso programma ha salutato i ragazzi congratulandosi con loro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Emma Marrone, ragazzaccia con la camicia sbottonata: fuori tutto – FOTO

Ciò che sorprende è la totale indifferenza dell’ex marito di Francesca che non ha espresso nessun commento sui social relativamente la notizia della gravidanza. In molti si sono chiesti se in privato i due si siano sentiti per commentare la lieta novella.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Si mi piace” Nunzia De Girolamo, svela il suo segreto: ti lascia senza fiato – VIDEO

Un altro aspetto che ha fatto sparlare è stata anche la totale assenza di Ghiselli dai social: dopo aver pubblicato il post è scomparso e non ha raccontato nulla di quello che sta provando in questo momento. Lui è sempre attivissimo nel suo profilo e questa assenza volutamente prolungata potrebbe significare molto.

Dal voler metabolizzare la notizia, al voler mettere chiarezza in testa per quanto sta accadendo, oppure semplicemente tener fuori dalla sua vita privata, almeno per il momento, tutti i curiosi ed i giornalisti. Attendiamo maggiori informazioni dai due piccioncini ora.