Nunzia De Girolamo lo fa a tarda sera, sul divano. Lo dice a tutti e non se ne vergogna. Accanto a lei c’è suo marito

Nunzia De Girolamo pronta a tornare in tv con il suo programma “Ciao Maschio”. Proprio lo scorso anno l’esordio alla conduzione con un programma tutto suo su Rai 1, in seconda serata. E quest’anno si ripete. Gli ascolti per lei sono andati molto bene e la bella Nunzia si prepara a tornare sul piccolo schermo. La vediamo spessissimo nei panni di opinionista ma al timone del suo progetto ci mancava.

“Stiamo lavorando per voi… 😜 ‘Ciao Maschio’ torna su Rai1 dal 12 Febbraio. Sono quasi pronta 😄” ha scritto in un post su Instagram annunciando la data ufficiale di inizio. Di sottofondo la canzone dei Maneskin “Zitti e buoni” e lei che cammina tra le vie di Roma in un total black che ne accentua la sua sensibilità. Fan impazziti per la notizia e si comincia già con il conto alla rovescia.

Nunzia De Girolamo, sul divano rivela tutto: “Ed ecco..”

PER VEDERE IL VIDEO DI NUNZIA DE GIROLAMO VAI SU SUCCESSIVO