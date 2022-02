Elodie e Diletta Leotta insieme per San Valentino, la fotografia non lascia spazio a dubbi: le tre amiche si sono accorte di tutto.

Anche quest’anno ci siamo finalmente lasciati alle spalle il giorno di San Valentino. Tra le tante coppie felici anche i vip hanno festeggiato il giorno dell’amore con torte e cioccolatini, ma per alcuni di loro non è andata altrettanto bene.

È il caso di Elodie e Diletta Leotta, apparentemente entrambe single, che per la prima volta dopo anni si sono ritrovate a festeggiare la festa da sole. La Leotta ha documentato la serata di San Valentino su Instagram, pubblicando fotografie e video che hanno svelato alcuni dettagli davvero inaspettati.

Elodie e Diletta Leotta cornute a tavola, le ragazze sanno tutto

Diletta Leotta e la cantante Elodie hanno trascorso il giorno di San Valentino insieme, accompagnate dall’amica comune Lorenza Di Prima. Le tre ragazze si sono riunite la sera al ristornate, festeggiando insieme il giorno dell’amore (ma anche dell’amicizia) scattandosi fotografie e video divertenti. In una delle foto pubblicate da Diletta Leotta sul suo profilo Instagram si vede l’amica Lorenza fare il gesto delle corna dietro la testa dell’amica, scherzando su un presunto tradimento.

Diletta Leotta sembra essere divertita dal gesto dell’amica, e pubblicando la fotografia nelle sue stories ha ripreso il gesto delle corna con una emoji. Subito dopo ha pubblicato un video dove la si vede tagliare una torta rossa, dividendo a metà una coppia di pasta di zucchero con il coltello. Non sappiamo se ci siano davvero state delle corna da qualche parte, e se la Leotta ne sia stata vittima o artefice. Tutto fa pensare, però, che le tre donne non abbiano apprezzato più di tanto le varie dimostrazioni d’amore che sono state pubblicate ovunque sui social… forse proprio perché a conoscenza di tradimenti che “accumunano” tanti vip.

Diletta Leotta non ha ritrovato l’amore dopo la rottura con Can Yaman, il principe che le ha rubato il cuore l’anno scorso. Anche Elodie è di nuovo single, per la prima volta dopo tanti anni passati al fianco del rapper Marracash.