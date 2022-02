Noto come il dietologo dei vip, Alberico Lemme è l’ideatore della famosa Dieta Lemme, una vera e propria filosofia alimentare che rivoluziona il concetto stesso di dieta.

Anche se da anni è conosciuta dal pubblico come Dieta Lemme, il dietologo, preferisce presentare il suo piano dimagrante come una vera e propria “filosofia alimentare”, una scuola di pensiero che va oltre il concetto di dieta e porta una vera e propria “Rivoluzione Dimagrante” che ad oggi ha aiutato più di 40 mila persone a sconfiggere; sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, bulimia e molto altro, mangiando cibi comuni e a sazietà. Grazie ad essa, quindi, non bisogna più sottoporsi a diete restrittive e spesso inconcludenti per via delle rinunce che impongono.

Il metodo del Dottor Lemme, si allontana dal concetto di dieta tradizionale, ma dimostra la sua validità scientifica e la sua professionalità con i risultati ottenuti e comprovati dai suoi numerosi pazienti, tra cui 2000 fra medici e dietologi, che hanno confermato l’efficacia del piano alimentare.

Il successo della Dieta Lemme: salute, gusto e semplicità

La forza della Dieta Lemme sta nella professionalità di Alberico Lemme che grazie ad anni di studio ha presentato al pubblico un piano equilibrato, che porta a risultati senza essere costretti a rinunce drastiche o spese esorbitanti; motivo di fallimento di tante altre soluzioni sul mercato.

[p] Il Dottor Lemme, dal 2003, porta avanti un programma di Ricerca e Sviluppo nella produzione alimentare di cibi che mettono al primo piano la salute e il gusto dell’uomo e non il suo portafoglio. Negli anni è arrivato a mettere a punto centinaia di ricette, partendo dalla preziosa tradizione della cucina delle nostre nonne italiane, tesoro inestimabile in via di estinzione.

Per venire incontro a tutti i suoi cadetti che non hanno tempo di cucinare, ma che, nello stesso tempo vogliono rispettare il dogma della filosofia alimentare, il dottor Lemme nel 2014 ho creato la Fabbrica del Benessere, uno stabilimento da dove escono vere e proprie pietanze cucinate secondo le antiche tradizioni e soprattutto senza aggiunta di conservanti e additivi che a lungo andare danneggiano la salute dei consumatori.

La Fabbrica del Benessere di Alberico Lemme

La Fabbrica del Benessere fondata da Alberico Lemme si presenta come un solido alleato di coloro che vogliono seguire un piano equilibrato, ma si scontrano con il fattore tempo.

Tutti i piatti, rigorosamente studiati per equilibrare gusto e salute, vengono surgelati adottando le tecniche della “surgelazione criogenica” con azoto, con macchinari costosi e sofisticati che consentono temperature e tempi di abbattimento tali da non alterare le proprietà nutritive e organolettiche (fragranza, consistenza, colore, odore, ecc.) dell’alimento. In modo che chiunque possa avere un pasto pronto in poco tempo.

Primi, secondi, panificati, dolci: tutti i piatti creati nella Fabbrica del Benessere del Dottor Lemme sono acquistabili sull’app proprietaria RIVOLUZIONE DIMAGRANTE, https://webapp.rivoluzionedimagrante.it/ , previa registrazione.

Ristolemme di Alberico Lemme, il ristorante dove si mangia per dimagrire

Altra chicca messa a disposizione degli amanti della salute e della buona cucina è il rivoluzionario Ristolemme.

Il Ristolemme è unico nel suo genere, guidato da un nuovo concetto di ristorazione che mette al primo posto la salute e che vuole rieducare il commensale ai sapori di chi si avvicina a questa nuova filosofia del mangiare secondo cui: “Mangiare al ristorante non è più l’equivalente di danneggiarsi arterie, fegato e fianchi, ma l’esatto contrario”.

Come spiegato dallo stesso Dottor Lemme il Ristolemme è quindi “l’unico ristorante al mondo dove si mangia per dimagrire e non solo: ci si cura con il cibo. Dove si ama sé stessi”.

Chi è Alberico Lemme

Alberico Lemme, fondatore della Filosofia Alimentare comunemente nota come “Dieta Lemme”, nasce l’11 febbraio del 1958. Farmacista Esploratore e Consulente Alimentare, nel 2000 fonda “Filosofia Alimentare e grazie ad essa, è diventato un volto noto del panorama televisivo e non solo.

Negli ultimi anni è molto richiesto come ospite in diverse trasmissioni, per esporre il suo metodo che ha aiutato a perdere peso tanti pazienti, tra cui anche tantissimi personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del teatro e della lirica, artisti di fama internazionale, grandi imprenditori e uomini di Stato.

I più popolari programmi televisivi a cui ha partecipato sono: Porta a Porta – Rai1 (fin dal 2005), La Vita in diretta – Rai 1, Maurizio Costanzo Show – Rete 4, C’e posta per te – Canale 5, Il Grande Fratello – Canale 5, Piazzapulita La7, Matrix Canale 5, Uno Mattina – Rai1, Fuori dal coro – Rete 4, e i salotti di Barbara D’Urso, dove ha sempre avuto la meglio sui dietologi chiamati a contrastarlo.

Nel 2016, dopo essere entrato come “ospite”, è rimasto nella casa del Grande Fratello, dopo una votazione del pubblico da casa con il 54% dei voti. Dimostrazione che Lemme è apprezzato da tantissime persone che quotidianamente interagiscono con lui anche sui social.