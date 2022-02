Una bambina dagli occhi vispi oggi è una donna bellissima e una cantante strepitosa. La riconoscete dalla FOTO?

Guardate la foto in basso e provate a riconoscere il personaggio famoso che si cela. Era una bambina deliziosa, oggi è una donna sensuale e un’artista di grande talento. Scopriamo di chi si tratta

Osservando il volto tenerissimo della bambina ritratta nella foto qui in basso potreste avere la sensazione di riconoscere qualcuno di familiare. Ebbene, non vi sbagliereste perché si tratta di una delle donne più famose d’Italia, cantante straordinaria e artista d’indiscusso talento. Volete mettervi alla prova e tentare d’indovinare la sua identità? Vi diamo qualche indizio.

La sua fama è esplosa nel 2016 quando partecipò alla quindicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5. Giunse in seconda posizione ma si aggiudicò il Premio della critica giornalista. L’anno successivo concorse per la prima volta al Festival di Sanremo 2017 con il brano “Tutta colpa mia”, scritto per lei tra gli altri da Emma Marrone con la quale ha iniziato un sodalizio artistico e un’amicizia che dura ancora oggi. La sua carriera ha avuto un’impennata incredibile, sfornando hit di successo una dopo l’altra, consacrandola regina delle classifiche nostrane. Di chi stiamo parlando?

Chi è la famosa cantante italiana nella FOTO da bambina: svelato il mistero

