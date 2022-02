Letizia di Spagna furente: la difficoltà più grande. Retroscena sbalorditivo

Letizia di Spagna hanno vissuto attimi di tensioni con un membro della famiglia reale. Un pesante retroscena ha convolto la moglie del re.

Dissapori e intolleranza. Tra Letizia di Spagna e la suocera Sofia di Grecia i rapporti non sono mai stati semplici, ancora prima che Felipe salisse sul trono. Fin da quando l’ex giornalista è entrata nella famiglia reale conquistando il cuore del figlio, sembra che tra le due non scorra buon sangue. Una reciproca antipatica le avrebbe poi accompagnate anno dopo anno.

Indossata la corona e preso il suo posto, la tensione sarebbe state una costante facendo da filo conduttore nella famiglia reale. In questo periodo la pressione è aumentata per Letizia che ha dovuto assumersi il peso della monarchia a seguito delle assenze del marito agli impegni reali.

Felipe infatti è risultato positivo al Covid, presentando per fortuna sintomi lievi, ma essendo costretto a cancellare tutti gli appuntamenti in agenda.

Letizia di Spagna: la litigata più furente con la suocera

Nonostante Letizia di Spagna appaia sempre impeccabile e sia molto amata dai sudditi, la suocera non l’avrebbe mai approvata. Ancora oggi sembra accusarla di non essere adatta a indossare la corona e di non saper guidare il trono a differenza sua.

Il culmine di questi dissapori si è raggiunto con un avvenimento clamoroso che ha visto le due reali scontrarsi in un pesante ligio avvenuto nel 2018 a Palma di Maiorca.

In questa occasione la suocera aveva tentato di fotografarsi con i nipotini, mossa bloccata dalla moglie di Felipe che ha scatenato una discussione: a smorzare gli animi il marito e il suocero. Il tutto è stato filmato con un video amatoriale, andato virale. Non sono poi mancate inoltre altre situazione di tensione vedendo le due ritratte spesso molto distanti.

Tuttavia negli anni non sono mancati tentativi di riavvicinamento. In particolare l’ex giornalista ha sfoggiato in diverse occasione abiti vintage dell’armadio della suocera. Lo scorso gennaio ha indossato un look elegantissimo firmato Valentino, composto da una gonna verde e un maglia rosa impreziosita da una stampa a fiori, indossato dalla Regina madre nel 1977 in occasione di un viaggio ufficiale alla volta della Germania.